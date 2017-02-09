Tártaro de atún al estilo asiático con pickles de pepino
Paula 1219. Sábado 11 de febrero de 2017.
Para 4-6 personas
Ingredientes:
Para el pickle de pepino:
1/4 taza (60 ml) de vinagre blanco
3 cucharadas de azúcar rubia
Pizca de sal
1 pepino de alaska, 1/2 en cubos pequeños y el otro 1/2 en bastones
Para el tártaro:
500 g de filete de atún fresco, cortado en cubos muy pequeños
2 cucharadas de jugo de limón sutil o limón de Pica
1 cucharada de salsa de soya
1 cucharada de aceite de maravilla o canola
2 cucharitas de aceite de sésamo
2 cucharaditas de azúcar rubia
1/2 cucharadita de sal
1 cucharadita de jengibre rallado fino
2 cucharadas de cebollín, sólo la parte verde, picado fino
1 cucharada de cilantro picado fino y hojas extras para decorar
Semillas de sésamo tostadas o negras para decorar
Preparación:
1. Preparar el pickle de pepino. En una olla pequeña colocar el vinagre, 1/2 taza (120 ml) de agua, azúcar, sal y llevar a ebullición.
2. Retirar del fuego y dejar enfriar. En un bol colocar el 1/2 pepino en cubos y verter la mitad del vinagre. En otro bol colocar el 1/2 pepino en bastones y verter el resto del vinagre. Dejar marinar 1-2 horas en el refrigerador.
3. Preparar el tártaro antes de servir. En un bol de vidrio colocar todos los ingredientes del tártaro y mezclar cuidadosamente.
4. Estilar los cubos y bastones de pepino (se puede usar ese mismo vinagre para preparar otros pickles).
5. En platos individuales o copas de martini distribuir primero los cubos de pepino, encima el tártaro de atún y decorar con los bastones de pepino, hojas de cilantro y semillas de sésamo.
6. Servir
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