Titana. Nombre femenino. Persona de excepcional fuerza, que descuella en algún aspecto. En el mundo outdoor, también un aliento. “Dale titana”, gritan muchos mientras mujeres y disidencias hacen trekking o subiendo una roca en escalada. “Dale, titana. ¡Tú puedes!”.

Francisca Vargas (27), empezó a escuchar la expresión a fines de 2019. Ese año comenzó a hacer escalada, tras pasar por un momento difícil en su vida personal. “Se convirtió en una herramienta terapéutica para mí. En cierta medida es una meditación super consciente y te obliga, para poder progresar, a saber tratarte bien, a hablarte con amabilidad. Fue un ejercicio muy bonito para mí en aquella época y creo que es eso lo que hasta hoy me mantiene vinculada al deporte”, cuenta desde Puerto Varas.

Hasta entonces, Francisca practicaba deportes, pero nunca al aire libre. Consideraba los de esta categoría inalcanzables e inaccesibles. Por eso le sorprendió tanto lo mucho que le estaba gustando y en la misma época se aventuró a mochilear por un mes y medio en la Carretera Austral.

Titanas: un espacio seguro para mujeres y disidencias que disfrutan del outdoor

“Llegué a Puerto Natales y en el avión conocí a una escritora que iba a visitar a una amiga montañista, de 65 años en ese entonces. Me pareció emocionante conocer su historia. En paralelo, empecé a escribir los relatos de otras mujeres que fui conociendo en ese viaje y que hacían deportes al aire libre, de diferentes lugares del país y del mundo”, recuerda Francisca. Cada vez encontraba a más mujeres viajeras que disfrutaban haciendo deportes al aire libre: trekking, rafting y kayaks… Eran muchas. ¿Por qué entonces no había ninguna expositora en un festival de escalada?

“Yo venía conociendo muchas mujeres súper potentes y me llamaba mucho la atención que no existiera una representante femenina dentro de los paneles; también me llamaba la atención que siempre se hablara de los impactos de los deportes al aire libre sobre el cuerpo, pero no sobre los impactos sociales y medioambientales que generamos al realizar esos deportes, como relacionarnos con el entorno, con otras comunidades y con la naturaleza”, detalla.

Presencia femenina. Impactos sociales. Impactos medioambientales. Visibilización. Todas esas ideas rondaban su cabeza. Quería rescatarlas. “Sentía que era importante generar un espacio donde todas y todos pudiésemos sentirnos parte y que somos importantes”, comenta. Su tesis era que no era necesario ser una gran deportista para compartir algo que, quizás, nutriría a otra persona y generaría impacto. Vislumbrar que todos pueden ser agente de cambio.

Pero luego se dio cuenta de que no bastaba con artículos sueltos. Que era necesario hacer algo que fuese a perdurar y llegar a otros lugares, con un repositorio de historias. Ahí creó la cuenta de Instagram Titanas, el 12 de marzo de 2020. Comenzó compartiendo relatos de las personas que tenía cercanas a su comunidad de ese entonces (Quinta Costa). Después fue ampliando la red.

Hoy, la plataforma –que se centra en mujeres, infancias y disidencias– reúne a casi 11.000 personas. Se pueden encontrar ahí experiencias y testimonios de adolescentes que están comenzando en los deportes al aire libre, hasta mujeres mayores que practican activamente, por ejemplo, la escalada.

“Ha sido una construcción en comunidad”, dice Francisca. Una comunidad de titanas.

Los impactos de una comunidad

Titanas quiere visibilizar la presencia femenina y de las disidencias en el mundo outdoor y busca co-crear iniciativas que aumenten la participación territorial y local. Todo esto, con el fin de disminuir la brecha de género que se produce en los deportes al aire libre.

La comunidad ha realizado una serie de actividades recreativas y a fines de 2023 llevó a cabo su primer curso de escalada en roca.

“De a poquito fuimos haciendo eventos y encuentros que permiten armar tejido social”, cuenta Francisca. El más significativo para las Titanas fue una acción co-creada con organizaciones locales en distintas localidades de Chile el 8 de marzo de 2023. Para esa fecha confeccionaron un lienzo diciendo “seremos semilla para las que vienen”. Con ese lienzo, más de 100 mujeres se reunieron en Viña del Mar para nadar en aguas abiertas. En Pucón, las Titanas lograron reunir balsas para que mujeres bajaran por primera vez el Río Trancura y en Puerto Natales. También crearon una nueva comunidad de amigas llamada Rayadas por el Cerro y que se mantiene hasta la actualidad.

–Me imagino que este año apuntarán a hacer lo mismo en el Día de las Mujeres.

–¡Es la idea! También buscaremos continuar apoyando el desarrollo del deporte al aire libre. Y cambiar las narrativas para motivar a más mujeres y disidencias a compartir sus historias.

Historias que pueden generar un impacto en toda la comunidad. Historias de titanas.