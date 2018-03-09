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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Torre de tomate y quesillo con caviar de berenjena y pesto de albahaca

    Por 
    Paula Minte y Juan Pablo Fabres
    Torre de tomate

    Paula.cl

    (para 4 personas)

    Para el pesto de albahaca:

    3 tazas de hojas de albahaca, lavadas

    1 taza (240 ml) de aceite de oliva

    1/4 taza de piñones o nueces, tostados

    2 dientes de ajo

    Sal y pimienta negra, recién molida

    1/2 taza de queso parmesano, rallado

    Para el caviar de berenjena:

    2 berenjenas pequeñas, cortadas en mitades a lo largo

    1/3 taza de cebolla, picada muy fina

    3 cucharadas de aceite de oliva

    1 cucharada de perejil, picado fino

    1 cucharada de jugo de limón

    Para la torre de tomate y quesillo:

    3 tomates maduros

    300 g de quesillo, en tajadas

    1 taza de hojas de rúcula, lavadas

    Preparación:

    1. Preparar el pesto de albahaca. En la procesadora colocar las hojas de albahaca, aceite, piñones o nueces, ajo y sal a gusto. Procesar hasta obtener un puré homogéneo y transferir a un bol. Agregar, revolviendo, el queso rallado, cubrir con papel plástico y refrigerar. Se puede conservar hasta 1 semana en el refrigerador.

    2. Precalentar el grill del horno (calor arriba). Preparar el caviar de berenjena. En una lata de horno colocar las berenjenas con la piel hacia arriba y hornear 10-15 minutos o hasta que la piel esté bien tostada y la pulpa blanda. Retirar del horno, dejar enfriar y eliminar la piel.

    3. En la procesadora colocar la pulpa de las berenjenas y procesar hasta obtener un puré homogéneo. Transferir a un bol y agregar el resto de los ingredientes para el caviar de berenjena; mezclar bien, sazonar con sal y pimienta y refrigerar.

    5. Preparar la torre de tomate y quesillo. En un bol colocar las rodajas de tomates y sazonar con sal. Cortar con un molde redondo las tajadas de quesillo. En platos individuales colocar 1 rodaja de tomate, agregar encima 1 tajada de quesillo y repetir el mismo procedimiento una vez más, terminando con 1 rodaja de tomate. Añadir encima de cada torre, 1 cucharada del pesto de albahaca y acompañar con 1 cucharada del caviar de berenjena. Decorar los platos con el resto del pesto de albahaca. Servir de inmediato.

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