Apple Event: iPhone 14 trae más batería y mejora de fotos

Lo más esperado del evento anual de presentación de los nuevos productos de Apple -que se realizó hoy a eso de las 13.00 horas de Chile- era la nueva línea de iPhone 14. Sin embargo, en poco más de 150 minutos de exhibición- la firma estadounidense sorprendió también con algunos otros anuncios, como el Apple Watch Ultra, dedicado especialmente a los deportistas extremos.

La renovada generación de teléfonos inteligentes llega en un modelo similar a la versión anterior, con una nueva familia de cuatro integrantes: iPhone 14, su versión Plus, Pro y Pro Max. Una de las principales características, que comenzó a sonar ya hace unos meses, es la eliminación de la ranura para tarjetas SIM y la integración del sistema eSIM, que permitirá a los usuarios de algunos modelos no usar más chips en sus teléfonos. Eso, al menos en Estados Unidos.

El iPhone 14 mantiene el diseño del iPhone 13, incluyendo el Chip A15. Eso sí, a diferencia de otras ocasiones, no tiene una versión Mini; incluso apostaron por subir el tamaño del dispositivo, algo que venía a la baja luego del iPhone SE 3.

En el caso tanto del iPhone 14 como de su modelo Plus, que cuentan con pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas, ambos incluyen Emergency SOS, un sistema de mensajería de emergencia que permitirá a los usuarios enviar mensajes de texto aunque no tengan señal en sus teléfonos; estos pueden demorar unos 15 segundos en llegar dependiendo de cómo esté el clima. También se podrá utilizar la app Find My para enviar la ubicación. Eso sí, para tener en consideración, son dos años de servicio gratuito con los nuevos modelos, para luego entrar a un sistema de suscripción.

Los modelos Pro y Pro Max incluyen por primera vez en años un rediseño en la muesca superior del teléfono.

La versión Plus es la que lleva la delantera en beneficios respecto de las versiones anteriores. De acuerdo con lo informado por la compañía, es el que tendrá mejor batería en todas sus líneas. También se incluye una cámara principal de 12 megapixeles, con una apertura de f/1.5. Las fotografías y los videos son los más favorecidos: hay una mejora en un 49% en la calidad de la imagen con poca luz y el modo nocturno duplicó su velocidad, con unos 1.200 nits y un sistema llamado True Depth Camera. La cámara frontal, también de 12 megapixeles, por primera vez tiene un autofoco, que hace más fácil y rápido sacar una selfie, por ejemplo. La batería -dicen sus creadores- dura todo el día y permitirá a los usuarios estar las 24 horas pendiente a su teléfono.

Otra de las novedades es el sistema de Crash Detection, que les permite a los dispositivos identificar cuando los usuarios han sufrido un accidente automovilístico, comunicar de forma automática a los servicios de urgencias y enviar su ubicación.

Por su parte, los modelos de iPhone 14 Pro y Pro Max se distancian de sus hermanos generacionales y pasan del chip A15 al A16. Además, representan el primer gran cambio en la pantalla que se ha realizado en un iPhone. Al menos desde hace dos años se comentaba la posibilidad del rediseño de la muesca en pantalla (donde está la cámara frontal), pero hoy se confirmó la decisión. Para la familia Pro la nueva muesca es animada, en algo que los ejecutivos de la compañía nombraron como Dynamic Island.

La "Isla dinámica" permite a los usuarios tener acceso directo a distintas funcionalidades, como cambiar de canción que esté reproduciéndose, contestar un llamado, ingresar a alguna notificación de mensaje, entre otras.

Básicamente, este nuevo marco en la pantalla contendrá Face ID y la cámara frontal, pero también las notificaciones de sistema que, con secuencias animadas, informarán a los usuarios sobre conexión de dispositivos, nuevos mensajes o canción que se está reproduciendo, entre otras alternativas.

La pantalla funcionará bajo el sistema de always on Display, por el cual los seguidores de la marca tendrán siempre la pantalla encendida en un modelo de bajo consumo, y que les permitirá más personalización a la pantalla de bloqueo, como recordatorios, eventos, clima, música, entre otros. La CPU de seis núcleos tiene dos de alto rendimiento, y eso le permite consumir hasta un 20% menos de energía que toda su competencia en el mercado. Los otros cuatro núcleos usan al menos un tercio frente a las otras compañías.

Con las versiones Pro, es primera vez que la compañía de Cupertino y liderada por Tim Cook pasa de los 12 megapixeles y pone una cámara de 48 megapixeles, con un sensor de cuatro pixeles con apertura de f/1.78. Rápidamente, la cámara tomará fotos de 12 megapixeles, maximizará la luz y mejorará la calidad de los colores. La cámara Ultra Wide trae también mejoras en la “macrofotografía” y es tres veces mejor que su antecesor con baja luz. El flash, de acuerdo a los ejecutivos, será más brillante, pero va a accionarse de acuerdo a la distancia con el objetivo. Al igual que sus pares de generación, incluyen Emergy SOS en caso de emergencias.

Gadgets más conectados

A pesar de que los iPhone sean siempre los grandes protagonistas y de los productos más esperados, este año los gadgets de la compañía dieron también algunas sorpresas. Los Apple Watch Series 8, por ejemplo, tienen mejores sensores y tecnología, con sistemas always on display en pantalla. La nueva serie incluye Fall Detection -detección de caídas-, Emergency SOS -como los iPhone, por lo tanto no será necesario andar con un teléfono encima en caso de emergencia-, y Crash Detection, que alerta accidentes automovilísticos o, como ejemplificaron en la presentación, la caída de un avión privado.

A sus relojes sumaron un monitor para seguir el ciclo menstrual de las usuarias a través de la temperatura corporal, con un seguimiento 24/ (incluso durante el sueño) y la emisión de una alerta en caso de una alteración del ciclo. También se presentó un nuevo Apple Watch SE, un 30% más grande que el SE3. Este, como ventaja frente a otros, permite a los padres sincronizar los Apple Watch propios con los de sus hijos y hacer llamadas entre ellos sin un teléfono móvil.

El Apple Watch Ultra fue una de las sorpresas entre los anuncios. Esta versión especialmente dedicada a los deportistas extremos marca una diferencia entre otras versiones previamente lanzadas. Hecho con Aerospace Titanium, tiene un nuevo cristal y formas en los bordes; también incluye un nuevo botón de Acción, que realiza rápidamente un control y seguimiento físico, con sesenta horas de batería. Además, suma un modo nocturno, por el cual toda la pantalla se mantiene en negro, menos la información que pasa a ser proyectada con caracteres rojos para facilitar la visibilidad con poca luz.

El Apple Watch Ultra está orientado a los deportistas extremos y viene en tres modelos de acuerdo a las exigencias de los usuarios.

Este gadget tiene tres submodelos: Alpine look -para alpinistas-, Ocean Band -dedicada a los submarinistas-, y Endurance, para deportes que impliquen una alta resistencia. Todos tienen una correa de ajuste distinta, con diversos materiales y formas.

Los AirPods Pro, grandes ausentes del evento de 2021, se hicieron presentes en esta edición con un chip H2 que mejora la reproducción de audio, más un nuevo amplificador, spatial audio y una versión personalizada de este mismo, con Advanced Computational Audio. Además, tienen una doble de cancelación de sonido externo con respecto a los modelos anteriores.

Otra novedad es que el cuerpo y tronco de los audífonos sumaron otras funciones touch. Ahora se podrá pausar y reproducir música o contestar llamados tocando el tronco, pero también subir o bajar el volumen en el mismo audífono. La batería, además, será más larga, con unas seis horas de reproducción continua de música, más otras treinta adicionales en el estuche de recarga.

Entre los pendientes, y que ya se dice lanzarán para 2023 -a la espera de los nuevos Meta Quest Pro de Mark Zuckerberg-, están los Apple VR, que llevan desde hace años rondando en el boca a boca del sector.