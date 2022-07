iPhone 14: lo que sabemos de la nueva generación de Apple

Cada año la marca más importante de Cupertino, California, realiza entre cinco o seis eventos. En ellos muestras sus principales lanzamientos, pero hay dos fechas que destacan por sobre las otras. Septiembre, por lo general, es el mes en que “tiran toda la carne a la parrilla”, y dan a conocer sus principales cartas para el año en curso. Si en 2021 los nuevos iPad, Apple Watch y los iPhone 13 en sus líneas Mini, Pro y ProMax se volvieron los protagonistas, para esta ocasión la gran apuesta será el iPhone 14. ¿Qué es lo que sabemos?

Alza de precios

De acuerdo a los primeros informes y que han sido revelados por la prensa especializada, una de las principales características, aunque no técnicas, es que cada modelo de la próxima generación tendrá al menos unos US$100 adicionales a la versión pasada. Según rescata Forbes, la nueva “familia” de teléfonos de Apple vendrá en cuatro ediciones: el tradicional (US$899), uno Max (US$999), Pro (US$1099) y Pro Max (US$1199). Solo la versión Max se encumbra unos US$300 más que su símil de la generación anterior. Según han explicado, la compañía descontinuó el iPhone 13 Mini en favor de este último modelo.

Eso sí, como gran parte de la información no proviene de fuentes oficiales, en ocasiones difieren y hay quienes apuntan a que el alza de los valores no sería del todo, hay otros que, apoyándose en la aún presente crisis de los microchips, la serie tendría una subida de precio. Aún está por verse, una vez que los modelos estén en el mercado. Según Forbes, como los valores en la cadena de suministros han aumentado, la empresa busca trasladar parte de aquellos costos hacia el consumidor.

Los iPhone SE fueron los primeros en lanzarse este año.

Chips en variedad y cambios de modelo

La nueva familia de Apple sería la primera en incluir el nuevo chip A16 Bionic, y que marcaría el gran salto para esta generación. Eso sí, no toda esta nueva gama lo incluiría. Solo los modelos Pro y Pro Max tendrían este nuevo componente, mientras que la edición de base y Max mantendrían el chip A15 del año pasado, con ciertos cambios con respecto a su familia anterior.

Otro de los cambios vendría con la muesca en la parte superior de la pantalla. Aunque aparecida en 2017, ya desde mediados de 2021 se hablaba de la remoción de esta. Según recientes bocetos, la empresa apostaría ahora por reducir su presencia a una forma de “i”, manteniendo una línea más extensa para el auricular y un círculo para la cámara delantera. Esta se mantendría para los modelos que no son de la línea Pro.

En cuanto a la cámara delantera, distintos analistas concuerdan en que se incorporará el enfoque automático, ausente en los modelos anteriores y que favorecerá a las selfies más nítidas, además que contaría con una apertura de f/1.9 y incrementaría el ingreso de luz. Sobre la cámara trasera, al menos en el modelo Pro habría una nueva cámara principal, con unos 48MP y con soporte para registros en 8K. El modelo de base y el Max se mantendrían en los 12MP.

Eliminación de ranura SIM

Apple tiene un historial con cambios en sus diseños. No solamente en cuanto a puertos de carga, sino también en eliminar entradas como aquella para los audífonos. Ahora sería el turno para la entrada de la tarjeta SIM, y que la mayoría de los dispositivos móviles poseen para así poder conectarse a su operador. Sin ella, básicamente, no pueden utilizar los principales servicios, como realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes, entre otros. Eso sí, no es una supresión total, sino el primer paso hacia la eSIM, y que apunta principalmente a tener ya una tarjeta de este tipo incorporada al equipo.

Según un reporte publicado por el The Wall Street Journal, la empresa vendería modelos con la SIM tradicional y otros de estos modelos “más actualizados”, mejorando así también la experiencia de sus clientes. Otra de las novedades que vendría, pero no para esta generación, es la integración de puertos tipo USB-C de carga, así como ya hicieron los iPad.

Así como sucederá con las entradas de carga, que cambiarían en 2023 por un puerto USB-C, los iPhone 14 tendrían una línea que eliminaría las tarjetas SIM.

Pantalla viva

La pantalla contaría con unos 375 nits de brillo máximo en su modelo standard, que le daría más vida a las fotografías e imágenes en pantalla. Otra de las novedades incluidas sería una pantalla “Always-on display”, y que desplegaría siempre la hora, fecha y widgets personalizables con iOS16. Eso sí, esta última estaría disponible solo para su modelo Pro, y que es avance que ya se pudo ver en los Apple Watch.

A diferencia de ciertos equipos que muestran información en toda la pantalla y la encienden. Esta medida buscaría solucionar esa acción, y que incluso puede llevar a los usuarios a ahorrar la energía consumida durante su uso.

Hay otras empresas, como la china Xiaomi, que ya han realizado medidas de este tipo, para mejorar la experiencia de sus usuarios y de uso, reduciendo así iluminaciones excesivas repentinas por notificaciones, entre otras.

Analistas expertos han asegurado que los widgets de los más recientes Apple Watch son una perfecta pista hacia cómo la compañía espera que se desempeñen en sus teléfonos y que busquen ayudar a sus usuarios en vez de molestarlos.

Según reportes, la surcoreana Samsung facilitaría unas 80 millones de pantallas para colaborar a Apple con la producción de sus nuevos iPhone.

Sin banderas de competencia

Las pruebas de producción de iPhone 14 comenzaron hace pocos días atrás, y ya algunas de las líneas, como la Max, están presentando retrasos en la logística. Y en una industria que mucho tiene que perder en las aventuras de lanzar un nuevo producto, bienvenidas son las alianzas.

Es sabido que, por ejemplo, Samsung debiese anunciar durante agosto sus próximos productos -y algunos de los más esperados, como sus nuevos modelos Z Flip y Z Fold, con los que buscarán “democratizar” el sector de los teléfonos plegables reduciendo los costos-. En el sector ya se dice que la empresa fundada por Steve Jobs depende de de la norcoreana.

Un reputado analista dio a conocer que la empresa de la manzana mordida está pasando por una crisis de suministros, y que sería la misma Samsung una de las principales firmas que acudirían en su socorro. De acuerdo al informe, Samsung Display entregaría unos 80 millones de paneles para las pantallas de toda la serie de iPhone 14. En el detalle, se explicita que unos 38,17 millones serían para el modelo base y para el Pro Max.