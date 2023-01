La app que guía las compras para alcanzar una dieta balanceada

Poner la salud de las personas en el centro de los espacios de venta de alimentos fue el objetivo con el que nació Gundo, startup creada en España por el franco-colombiano Jean Pierre Lannou y la peruana Priscila Silva.

Este proyecto propone una plataforma que acompaña la compra de alimentos en línea, monitoreando la elección de productos, generando un score o calificación nutricional de cada carrito y haciendo recomendaciones basadas en el perfil de casa usuario.

“Queríamos repensar la experiencia del supermercado partiendo de la necesidad del cuerpo de cada persona y de lo que cada a uno requiere a nivel de alimentación, considerando un montón de factores que van desde la edad, el sexo, el estado nutricional hasta factores a nivel de minerales, calorías, proteínas, vitaminas”, explica Lannou.

El proyecto nació en 2020 cuando Lannou y Silva se conocieron cursando un MBA en la IE University de Madrid, para el cual tenían que desarrollar un proyecto. La idea de un supermercado de productos saludables devino en una app de alimentos y finalmente terminó siendo Gundo, que se integra al servicio en línea que dan otros supermercados y que actualmente está disponible en Chile para hacer compras en Jumbo y, desde febrero, en Lomi.

Jean Pierre Lannou y Priscila Silva, creadores de la app Gundo.

Una de las claves de Gundo es la recomendación de alimentos según el perfil del usuario. Para ello, lo primero que tiene que hacer quien baja la aplicación es llenar un formulario que permitirá clasificarlo. Edad, estatura, peso, ancho de cintura y frecuencia de actividad deportiva son algunos de los primeros datos que solicita la plataforma.

Luego, el usuario tiene que elegir las comunidades de las cuales formará parte, que son las categorías que incluyen restricciones alimentarias o problemas de salud, desde una dieta vegana o vegetariana hasta condiciones como diabetes, intolerancia a la lactosa o hígado graso.

A partir de esto, cada usuario posee una puntuación nutricional que se va rellenando a medida que vaya seleccionando productos. Así, el usuario podrá ir revisando si se está excediendo o si le faltan alimentos altos en hierro, calcio, magnesio, potasio, zinc o sodio y si está cumpliendo con sus metas en ítems como calorías, vitaminas y proteínas.

Tecnología en desarrollo

Debido a su funcionamiento, la creación del algoritmo de Gundo fue uno de los principales desafíos de su equipo. En principio, cuando realizaron su primera versión de prueba, recopilaron los datos de cada usuario en una planilla de Excel y los analizaban junto a nutricionistas, para luego enviar un informe personalizado a cada uno.

De a poco han ido automatizando esos procesos y fortaleciéndolos. El primer desafío fue recopilar toda la información nutricional de cada alimento disponible. Luego de eso crearon un sistema que categoriza automáticamente cada producto para que encaje en las diferentes comunidades que elige el usuario cuando crea su perfil.

“Con este perfil único de la persona y con todo este sistema que viene detrás, combinado con la información que viene de los productos, hace que tengas un sistema de score simplificado y que la experiencia se adapte a cada persona”, señala Lannou.

A su vez, todo esto se conecta con las procesos propios del e-commerce al que se esté integrando Gundo, como stock y logística, ya que la app canaliza la compra, permitiendo el pago y coordinar la entrega a través de ella.

A fines de octubre pasado Gundo aterrizó en Chile, que se convirtió en el primer país donde la app funciona oficialmente, gracias al apoyo de Start Up Chile. “El networking de startups es fantástico allá en comparación de otros países”, explica Priscila Silva.

Entre los desafíos de la app está desarrollar una compra aún más guiada, que incluso entregue una canasta de alimentos personalizada.

Además, la CMO de Gundo agrega que Chile tiene otras características que le hacen ser un escenario ideal para desarrollar la app. “En primer lugar, es un país que está muy alineado con el problema que atacamos, que es mejorar la alimentación de las personas, porque Chile tiene un problema muy fuerte de obesidad y sobrepeso, como en general muchos países de Latinoamérica. La otra razón es que el sector retail es súper fuerte en Chile e importante para la región, entonces de manera estratégica es nuestra entrada a Latinoamérica”.

Precisamente, el plan de Gundo es consolidarse en Chile para después pasar a otro país como Colombia, Perú o Argentina. En cuanto a financiamientos, comenzaron con una ronda de familia y amigos en que levantaron casi US$ 50 mil y actualmente se encuentran en una ronda presemilla de US$ 200 mil, donde ya han recolectado el 40% gracias a Start Up Chile, un inversionista ángel estadounidense y algunos fondos públicos de España.

Paralelamente, la idea es continuar con el desarrollo tecnológico de la aplicación. Dentro de los planes que manejan actualmente está el dar la posibilidad de una compra aún más guiada, que incluso entregue una canasta de alimentos personalizada para que con un click el usuario pueda acceder a los productos que necesita para una dieta equilibrada.

Además, la aplicación actualmente tiene algunos espacios informativos, donde explica a los usuarios de la importancia de ciertos nutrientes. Eso es algo que se buscará seguir potenciando en futuras actualizaciones.

“Queremos generar un doble impacto, porque también queremos educar a la gente, que se va a preguntar por qué hay un score, por qué hay minerales importantes y qué impacto tienen esas cosas en su cuerpo. Queremos que el usuario vaya aprendiendo”, dice Jean Pierre Lannou.

También esperan lanzar su versión web y optimizar la plataforma para el uso familiar, que contemple las necesidades de cada integrante de un grupo humano. Por último, a mediano plazo esperan que en el perfil del usuario también se puedan incluir exámenes de sangre o microbiota, que complementen las información de salud y permitan una oferta aún más personalizada.