Mi aplicación musical favorita

La alta fidelidad de Tidal y Apple Music versus el amplio catálogo de Spotify. Las sorpresas subterráneas de Soundcloud y Bandcamp, y la fina aplicación de los productores Nigel Godrich y Danger Mouse, con selecciones de estrellas como St. Vincent. El rol de los audífonos y cómo huir de la pequeña tiranía del algoritmo dictaminando tus gustos. Reconocidos músicos y melómanos cuentan las razones por las cuales optan por una o varias alternativas de streaming.

Mauri Durán (músico de Los Búnkers, Lanza Internacional, Pillanes)

“La aplicación que uso para escuchar música es Tidal, porque tiene mejor calidad de sonido, mayor amplitud de frecuencia, mejor definición de graves y de agudos. Los temas se escuchan más grandes, están menos comprimidos y las dinámicas de las canciones funcionan mucho mejor. Se respeta más a cómo los músicos grabaron, sobre todo los antiguos, porque hoy en día pocos músicos atienden esas dinámicas.

La aplicación preserva esas diferencias de interpretación y de volumen, que son necesarias para la emoción de una canción. No lo empareja todo y lo deja muy comprimido y todo arriba, eso es lo que más me satisface. Si comparas con otras aplicaciones, es notorio. Además, tiene la posibilidad de escuchar en calidad master y ahí sí que se nota mucho la diferencia sonora con respecto a otras plataformas.

¿Qué otras aplicaciones he probado? Spotify, que no la he descartado, porque me sigue funcionando para el trabajo, aunque no es mi favorita al momento de escuchar música, como placer de escuchar. ¿Qué mejoraría de Tidal? Su catálogo. En ese sentido, Spotify es más amplio. Y la siento un poco desordenada a la hora de buscar discos”.

Gepe (músico solista)

“Uso Apple Music, Spotify y YouTube. Para descubrir cosas de manera voluntaria, no por un algoritmo, voy a YouTube. Es el único lugar para material más oscuro y conciertos en vivo, que me interesan mucho. Con los playlists de Spotify, igual el algoritmo me ayuda caleta a encontrar por estados de ánimo, cosas para hacer ejercicios, correr, viajes largos.

De Apple Music me gusta la interfaz, la encuentro bacán, tiene además súper buena calidad de sonido y de reproducción. ¿Qué mejoraría? Tiene que ver más con el control de uno como usuario, mantener la curiosidad y la voluntad activa para no dejar que el algoritmo te diga qué escuchar, sino también buscar y desafiarse uno mismo”.

“Uso Apple Music, Spotify y YouTube. Para descubrir cosas de manera voluntaria, no por un algoritmo, voy a YouTube. Es el único lugar para material más oscuro y conciertos en vivo, que me interesan mucho", dice Gepe. Foto: Rocío Mascayano.

Marisol García (periodista musical)

“A veces miro mi colección de cedés y me viene el recuerdo de cuánto tiempo y dinero le dediqué, haciendo filas en disquerías, y ahora ya no la uso. Estoy a todo Spotify. Por update, por estar al día, el streaming es una ventaja para estar actualizada en cosas que jamás me compraría. Soy más curiosa que rigurosa en lo técnico. Sé que a la gente que se fija en el audio no le gusta el streaming, pero en el lugar donde vivo es suficiente con lo que necesito.

Hay un rango perdido en el streaming, pero en mi espacio de música, Spotify es suficiente. No soy incondicional, Spotify es un poquito insistente con cosas que no quiero escuchar, novedades que no me interesan. Soy lo suficientemente adulta y con oficio para saber qué quiero. Siempre me ha sorprendido la lógica del algoritmo, que los auditores necesitan orientación. Eso lo dejé a los 20 años”.

Beto Cuevas (músico, ex líder de La Ley)

“Utilizo Spotify y Apple Music. Me gustan mucho los playlists que propone Spotify. Creo que ambas plataformas son muy completas y ofrecen mucha variedad aunque reconozco que en rigor debería solamente tener una. Si pudiera intervenir en alguna de estas aplicaciones, propondría poder refrescar el algoritmo.

Desde que hice el programa The covers y me adjudique la responsabilidad de armar los playlists para mandárselos a mis compañeros del jurado, escucho por ejemplo a Pink Floyd e inmediatamente después me sale Paloma San Basilio o Marc Anthony, de forma aleatoria”.

"Utilizo Spotify y Apple Music. Me gustan mucho los playlists que propone Spotify. Creo que ambas plataformas son muy completas", cuenta Beto Cuevas.

Diego Ridolfi (líder de Fármacos)

“Puedo hacer una comparativa entre Spotify, Apple Music y Tidal. Spotify tiene una gran investigación musical, gran motor de búsqueda. Para tendencias es inigualable. Apple la ocupo más en el teléfono, porque no tiene números, no tiene playlists. Esa forma de escuchar música me devuelve a la antigüedad. Bajabas música y tú elegías, no te la decían los números. Apple tiene esa ventaja y visualmente es atractiva y tiene muy buena calidad sonora, mejor que Spotify.

Y en el caso de Tidal, es superior en sonido. Por lo mismo, te carga más lento, pero la calidad que tienen en los discos, calidad de máster, es increíble. Escuchas casi lo que los tipos sacaron del estudio. El motor de búsqueda es malo, no se me hace amigable. ¿YouTube music? Me parece una plataforma aún en desarrollo. Termina una canción y te recomienda igual que YouTube”.

Benjamín Walker (músico solista)

“Uso generalmente Spotify y también YouTube. No me he cambiado a Tidal y otras alternativas que entregan mayor calidad nada más que por costumbre. La última aplicación que usé, y es muy entretenida, se llama Station Rotation, un emprendimiento de los productores Nigel Godrich y Danger Mouse. Colaboran una serie de productores y músicos amigos y cada uno elabora su propia playlist. Si entro a una playlist de St. Vincent o de Thom Yorke, voy a escuchar exactamente la canción que va a poner otra persona que está escuchando esa misma playlist al mismo tiempo. Es como una radio. Hay puros artistas que admiro mucho, como Beck, y gracias a esa aplicación he podido conocer mucha música nueva”.

"La última aplicación que usé, y es muy entretenida, se llama Station Rotation, un emprendimiento de los productores Nigel Godrich y Danger Mouse", apunta Benjamín Walker.

Humberto Sichel (periodista y conductor de noticias)

“Después de probar con varias me quedé con Spotify por el catálogo. Creo que es el más amplio, lo he comprobado con otras. Partí con Deezer, fue la primera que bajé como novedad, la encontré chora. Al tiempo apareció Spotify y sus listas, que eran más compatibles con la gente que conocía. Probé Apple también, por artistas que no estaban en Spotify, un disco de Dr. Dre que sólo estaba ahí, lo mismo Jay Z. Prince está entero en Spotify. Encuentro que la curatoría de Spotify no es la mejor en términos de listas, pero el tema de los podcast satisface una necesidad para mí. ¿El sonido? Si pido fidelidad, me compro vinilos y escucho en ese formato. Y también siento que si quiero escuchar bien, importan unos buenos audífonos”.

Nano Stern (músico solista)

“Uso Spotify, principalmente. Me gusta el inmenso catálogo que tiene, la facilidad de mostrar música que te puede ser interesante. No me gusta la dificultad para acceder a los discos, creo que es muy engorroso acceder al álbum entero. Se privilegia la escucha de canciones por sobre los discos, cuando antes la obra se concebía como un todo. De repente guatea la calidad de audio, sobre todo se nota en música docta y ciertos instrumentos, cuerdas, violines, y voces a capella”.

Sergio Lagos (animador y músico)

“Escucho todo en todos los formatos posibles, pero tampoco soy un busquilla de gadgets per se. En mi casa los vinilos siempre han estado, conservo mis cedés, perdí muchos por regalos a novias, jajaja, aún guardo casetes, el minidisc en su minuto, el iPod, después con la tontera de bajar música. Hoy uso YouTube, Spotify, Apple music, Deezer en menor medida. No tengo uno predilecto, pero mi partner de Marciano es un fanático de Soundcloud”.

Soledad Puentes (guitarrista de Marineros)

“La que más uso es YouTube. Encuentro que es buena de velocidad, carga bien. Me gusta ver los videos y conciertos en vivo. Y me gusta que aunque no pagues un plan mensual, se puede acceder. He explorado Apple Music y me gusta, porque tiene compatibilidad con mi computador. Tidal me gusta por su calidad sonora, la interfaz y su diseño. Soundcloud me gusta más para la música electrónica y playlist, me gustan los DJ set que se pueden subir ahí. De Spotify me gustaría que tuviera un poco más de contenido, videos quizás. Y de YouTube me gustaría que no se cerrara la aplicación cuando uno desbloquea el teléfono. Si no fuera por eso, usaría siempre YouTube”.

“La que más uso es YouTube. Encuentro que es buena de velocidad, carga bien. Me gusta ver los videos y conciertos en vivo", dice Soledad Puentes, del dúo Marineros.

Bronko Yotte (músico solista)

“La que más uso es Apple Music. Para descubrir música relacionada con lo que escucho está la función random. Ahora, si lo que quiero es realmente descubrir cosas, voy a Soundcloud. Me gusta que en ese espacio todavía se combina lo más masivo con lo más oculto. Por último, si la idea es ir a lo más recóndito de lo independiente, hay que sumergirse en Bandcamp. Ahí es medio complicada la forma en que se organiza la información, pero si te familiarizas, te vuelves muy experto en lo under. He probado Spotify, pero desde la vereda de usuario no me gusta mucho. Me satura un poco”.

Don Rorro (vocalista de Sinergia)

“Esencialmente ocupo Spotify y YouTube, y estoy siempre atento a todas las novedades que están saliendo, y hay gente que les sigo playlists. Tengo una amiga que es directora creativa de Canal 13, y tiene una playlist muy extensa, metal japonés, indie de distintos países, y me encuentro con sorpresas sensacionales. Descubrí una banda china, Sunset Rollercoaster, que hace una especie de soft rock ochentero, pero en 2021. Evidentemente Spotify hace una transa entre la calidad y la hiperconectividad, entonces no es alta fidelidad lo que ofrece, sino versatilidad”.

Ignacio Franzani (periodista y animador)

“Principalmente uso Spotify. Fue recomendación de un amigo, porque escuchaba cosas en YouTube, y me descargó la aplicación y nunca más salí de ahí. La uso sobre todo en la calle. También ocupo Soundcloud, porque puedo encontrar artistas más nuevos, mixtapes, cosas de gente más joven sin discografía.

En la casa soy fiel al formato físico. Soy coleccionista desde los 13 años, amor por el objeto y porque ese objeto te obliga a sentarte y escuchar un disco en dos caras. Antes ibas al persa y eran joyas baratas, mientras hoy los precios están inflados por los coleccionistas. Trato de guardar esa calentura cuando viajo y me meto en las disquerías. Sería increíble hacer un programa viajando y recorriendo pequeñas tiendas de discos con sus historias”.

"También ocupo Soundcloud, porque puedo encontrar artistas más nuevos, mixtapes, cosas de gente más joven sin discografía", dice Ignacio Franzani.

Francisco Victoria (músico solista)

“Ocupo Apple Music todo el tiempo. Porque los codecs de Apple funcionan mejor que el MP3. Ahora introdujeron audio sin pérdida. Es una cosa de cómo se codifica la música y calidades. Ya no ocupo Tidal. Lo usaba cuando iba a grabar al estudio como referencia del monitoreo. Me tomo en serio lo del audio, es súper importante cómo escuchan la música las personas. Es heavy cómo se traduce lo que uno trabaja en los audífonos. Puedes grabar en un estudio millonario, pero al final alguien lo va a escuchar en audífonos de 5 lucas. Spotify está bien, pero Apple Music satisface mis necesidades.

¿Mucha diferencia entre Tidal y Apple? Honestamente, uno tiene que escuchar referencias muy específicas. A mí ya no me hace diferencia. Con Spotify hay más brecha”.