A una semana del cambio de mando: Kast sostiene reunión de trabajo con sus ministros y subsecretarios

Hasta el hotel Radisson Blu, ubicado en avenida Manquehue Norte 656, llegó el presidente electo, José Antonio Kast, junto a sus ministros y subsecretarios, para sostener una jornada de trabajo y coordinación de cara al cambio de mando.

El cónclave, que comenzó a las 09.00 horas y se extenderá hasta las 16.45 horas, se da un día después de que el futuro mandatario pusiera fin al proceso de traspaso de mando.

Y es que las relaciones con el gobierno saliente quedaron totalmente quebradas. Todo esto por las versiones contrapuestas de Boric y Kast en torno a la comunicación por la controversia del proyecto del cable submarino chino.

Por lo mismo, además de seguir organizando lo que será su administración, se espera que en la cita se aborde este tema.

Aunque el presidente electo ayer fue tajante en establecer el fin al proceso republicano, algunas voces le han pedido retomarlo. El mismo Presidente Gabriel Boric hizo el llamado, pero hasta ahora no ha habido respuesta de Kast.

De todas maneras, a eso de las 11.00 horas, la futura vocera del gobierno entrante, Mara Sedini, dará una conferencia de prensa, en la que probablemente se aborde la situación.