Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

La mañana de este miércoles, en el auditorio de Televisión Nacional (TVN), se realizó el sorteo de orden de candidatos para el Debate Anatel 2025, el último espacio de alcance nacional antes de la elección del 16 de noviembre.

El último debate presidencial antes de las elecciones será este lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas, y será transmitido por TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, y en vivo online a través de sus plataformas digitales.

La discusión tendrá varios segmentos. En el primero se abordarán temáticas como seguridad, políticas publicas y economía. Luego habrán preguntas directas y cruzadas. Por último, se contempla un minuto de cierre para cada candidato.

El orden

Así quedó sorteado el orden de la participación de los candidatos:

1- Evelyn Matthei

2- Harold Mayne Nicholls

3- Franco Parisi

4- Johannes Kaiser

5- Eduardo Artés

6-Marco Enríquez-Ominami

7-Jeannette Jara

8- José Antonio Kast