Ahora es el turno de Jara: candidata critica discurso que dio Kast en su cierre de campaña y acusa ofensas

El martes por la tarde los dos candidatos que encabezan las preferencias en los sondeos de opinión, Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos), tuvieron sus respectivos cierres de campaña. Y hoy, tuvieron lugar las reproches de ambos candidatos hacia las interpelaciones mutuas y la respuesta vehemente del público en cada uno de estos eventos masivos.

El primero de ellos lo hizo Kast esta mañana mediante X al aludir a un momento durante el cierre de campaña de Jara, en el que el público entonó el cántico “el que no canta es paco”. “Propongo que hagamos que nuestra campaña en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos”, instó la candidata tras el grito.

“¿Por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Jeannette Jara le debe una disculpa a Carabineros por lo ocurrido en el acto de ayer", planteó el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. Más tarde, Kast hizo otra publicación. “La izquierda radical odia a Carabineros. Ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Nosotros los respetamos y los vamos a apoyar política y jurídicamente, para que Chile recupere el orden y la seguridad”, dice la publicación, que está acompañada de una fotografía tomada durante el estallido social en la que la candidata de Unidad por Chile vista una polera estampada con la imagen del perro matapacos.

Y, durante esta mañana, la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana reprochó a través de X una de las alocuciones que Kast dio en su cierre de campaña. El discurso en cuestión utiliza el eslogan de campaña de la abanderada -“es Jara”- y la relaciona con controversias del gobierno, además de problemas seguridad y salud.

Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones.

Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto. pic.twitter.com/qT9Tmamx8V — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 12, 2025

“Ese eslogan de la candidata es muy simple: es Jara. Y nosotros desde hoy hasta el 14 de diciembre le vamos a recordar todos los días su eslogan. El desempleo femenino es Jara, la presencia de 300 mil inmigrantes ilegales es Jara, el alza de las cuentas de luz es Jara, los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en la lista de espera es Jara, los cinco mil asesinados que nos va a heredar este gobierno, su legado de violencia, es Jara. Todo eso y mucho más es Jara, porque el Partido Comunista también es Jara, porque Manuel Monsalve también es Jara y para que nadie se olvide, Boric es Jara y Jara es Boric”, dijo Kast anoche.

En respuesta a este discurso, Jara sostuvo: “Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”.