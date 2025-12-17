SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    Hasta La Moneda "chica" llegó el comandante en jefe de las FF.AA., Fernando Cabrera; su par de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez; su símil del Ejército, Javier Iturriaga; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas

    Continúan las visitas al Presidente electo José Antonio Kast en la denominada “Moneda chica” ubicada en La Gloria 88, Las Condes.

    Hoy, por ejemplo, llegó el arzobispo de Santiago Fernando Chomali al lugar. “Me parece muy positivo y vengo con el mejor de los ánimos, por supuesto, para felicitarlo y para desearle lo mejor en su gobierno”, destacó el religioso antes de la cita con Kast.

    Luego fue turno de las policías y las Fuerzas Armadas. Hasta allá llegó el comandante en jefe de las FF.AA., Fernando Cabrera; su par de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez; su símil del Ejército, Javier Iturriaga; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

    A su salida, el general director de Carabineros habló con la prensa y detalló el encuentro: “En primer lugar, es una reunión de carácter protocolar. El saludo que corresponde a una de las instituciones, en este caso Carabineros, de presentar el saludo en nombre de los 55.000 mujeres y hombres que integramos esta institución por su reciente elección. Y, por supuesto, este saludo se ve reflejado también en el trabajo que nos corresponde desarrollar durante el mandato que le corresponde al Presidente”.

    Con ello, agregó que se habló de seguridad y que seguirán abordando este tópico en las siguientes reuniones de trabajo que tendrán.

    Consultado sobre cuál es la opinión de Carabineros en torno a la posibilidad de que Kast se mude a La Moneda, Araya respondió: “Lo que nos corresponde a nosotros es adaptarnos a la seguridad de la máxima autoridad, del Presidente de la República, la seguridad de la instalación del Palacio de La Moneda, y es lo que nos va a corresponder conforme a las propias planificaciones que vamos a estar desarrollando en este tiempo inmediato”.

    Más sobre:José Antonio KastCarabinerosEjército

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Congreso aprueba prórroga al alza de requisitos para estudiar pedagogía

    Lo más leído

    1.
    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    2.
    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    3.
    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    4.
    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    5.
    Bancada UDI exige renuncia del director de la “Tía Rica” tras detección de irregularidades

    Bancada UDI exige renuncia del director de la “Tía Rica” tras detección de irregularidades

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco
    Chile

    Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

    Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario
    Negocios

    Ya es ley: sindicatos logran mantener el feriado bancario

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental
    El Deportivo

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    ¿Se adelanta Safonov? El polémico penal que inclinó la balanza para el PSG en la final de la Intercontinental ante Flamengo

    En la víspera de su debut en la Liga de Primera: confirman a la U como rival del tricampeón peruano en la Noche Crema

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación
    Mundo

    Tucker Carlson asegura que Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso de esta noche a la nación

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós