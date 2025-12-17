Altos mandos de las FF.AA. y policías se reúnen con Presidente electo José Antonio Kast

Continúan las visitas al Presidente electo José Antonio Kast en la denominada “Moneda chica” ubicada en La Gloria 88, Las Condes.

Hoy, por ejemplo, llegó el arzobispo de Santiago Fernando Chomali al lugar. “Me parece muy positivo y vengo con el mejor de los ánimos, por supuesto, para felicitarlo y para desearle lo mejor en su gobierno”, destacó el religioso antes de la cita con Kast.

Luego fue turno de las policías y las Fuerzas Armadas. Hasta allá llegó el comandante en jefe de las FF.AA., Fernando Cabrera; su par de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez; su símil del Ejército, Javier Iturriaga; el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

El Presidente Electo de la República, @joseantoniokast , sostuvo un encuentro con el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante Fernando Cabrera Salazar, en el marco del inicio del trabajo con las instituciones del Estado. pic.twitter.com/nxaUj4kEf8 — OPE (@OPE_Chile) December 17, 2025

A su salida, el general director de Carabineros habló con la prensa y detalló el encuentro: “En primer lugar, es una reunión de carácter protocolar. El saludo que corresponde a una de las instituciones, en este caso Carabineros, de presentar el saludo en nombre de los 55.000 mujeres y hombres que integramos esta institución por su reciente elección. Y, por supuesto, este saludo se ve reflejado también en el trabajo que nos corresponde desarrollar durante el mandato que le corresponde al Presidente”.

Con ello, agregó que se habló de seguridad y que seguirán abordando este tópico en las siguientes reuniones de trabajo que tendrán.

Consultado sobre cuál es la opinión de Carabineros en torno a la posibilidad de que Kast se mude a La Moneda, Araya respondió: “Lo que nos corresponde a nosotros es adaptarnos a la seguridad de la máxima autoridad, del Presidente de la República, la seguridad de la instalación del Palacio de La Moneda, y es lo que nos va a corresponder conforme a las propias planificaciones que vamos a estar desarrollando en este tiempo inmediato”.