Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

Son varias las figuras que han llegado hasta La Gloria 88, la denominada “Moneda chica” del presidente electo José Antonio Kast.

Esta jornada, pasadas las 15.00 horas, se pudo ver al arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí.

Antes de entrar y reunirse con el republicano detalló a la prensa que ayer lo llamaron por teléfono para concretar la cita.

“Me parece muy positivo y vengo con el mejor de los ánimos, por supuesto, para felicitarlo y para desearle lo mejor en su gobierno y, por supuesto, le traigo un regalo de Navidad, como corresponde, porque estamos celebrando Navidad”, acotó.

Dicho eso, precisó que el presente se trata de un pesebre artesanal y un libro de su autoría.

Consultado sobre qué opina de la idea de que el próximo mandatario habite en el Palacio de La Moneda durante su gobierno, contestó: “Libertad es que hay una independencia donde viva”.

Luego, inquirido sobre si ese acto es signo de austeridad, dijo: “La austeridad es un bien que tenemos que cuidar mucho en Chile, sobre todo porque hay una cierta tendencia a la ostentación que yo creo que le ha hecho mucho daño al país, sobre todo viendo situaciones de tanta pobreza de mucha gente. Por lo tanto, todo lo que sea signo de austeridad, de todos, creo que es muy bienvenido”.