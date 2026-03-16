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    Arturo Squella: “Se llevaron todo, el Presidente Boric se llevó hasta los seguidores de las redes sociales”

    En el programa Desde La Redacción de La Tercera, el timonel del Partido Republicano, defendió las medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast, entre ellas los indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social. "Es el primer paso para poder ganarle a la delincuencia".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Intensos han sido los primeros días de la administración de José Antonio Kast. Las medidas iniciales anunciadas por el denominado “gobierno de emergencia” han generado revuelo y fuertes críticas desde la oposición, desde donde acusan, entre otras cosas, que se estaría retrocediendo en beneficios sociales.

    Sin embargo, desde el oficialismo defienden el plan de acción de Kast y recalcan los problemas de caja fiscal con que se les fue entregado el gobierno. En esa línea, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera acusó a la administración del expresidente Gabriel Boric de dejarles un problema de gran magnitud.

    Cuando se habla de que apenas había 40 millones de dólares en caja, significa que se llevaron todo. Es así de simple. El Presidente Boric se llevó hasta los seguidores de las redes sociales“, expuso el timonel republicano.

    Si bien Squella puntualizó que hablaba en sentido figurado, explicó que se refería a que “tienes, en este caso, seguidores de redes sociales que llegaron precisamente por tratarse de la institución de la Presidencia de la República a seguir esa cuenta y por un acto voluntario deciden traspasarlos a otra cuenta o simplemente no dejarlos en el haber de la Presidencia. Yo lo que veo y lo que leo de ahí es que precisamente la intención era hacer más difícil el trabajo”.

    Asismismo, añadió que: “Es un poco lo que vimos en los 40 millones de dólares. No tuvieron ninguna capacidad de generar las condiciones para que el futuro gobierno, es decir, el de hoy día, llegara da poder hacerse cargo de las primeras urgencias”.

    Indultos

    Entre las medidas de Kast que han generado polémicas, están los posibles indultos a uniformados que cumplen condenas por su accionar durante el estallido social. Esto ha generado críticas de la oposición, desde donde han acusado un vuelco del Presidente respecto de lo que dijo en campaña.

    “El indulto es un primer paso muy necesario, muy en la línea de lo que los chilenos votaron en noviembre y diciembre, en el sentido de que cambia la manera de entender, la manera de ejercer la seguridad pública, el ejercicio de la fuerza por parte de la autoridad, obviamente en el plano que corresponde, las policías, las fuerzas armadas”, inició señalando Squella para defender la medida.

    Es el primer paso para poder ganarle a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, y también a aquellos que pretenden, por la vía violenta, instalar sus reivindicaciones políticas que no han conseguido en las urnas”, añadió

    Squella agregó que los indultos se otorgan en la medida que son solicitados y que “la atribución, la herramienta que tiene el Presidente de la República para conceder indultos particulares, la otra, indultos generales, está en el Congreso Nacional, es perfectamente aplicable en este caso, y me imagino que nadie tendrá dudas, digamos, de la importancia o de las justificaciones que tiene implementar una decisión de ese tipo”.

    Es más, Squella hizo un llamado a defender estas posturas, e incluso ñanifestó sus intenciones a que las acciones de uniformados sean vistas por los tribunales militares.

    “Si el indulto es el primer paso, para decirle a nuestras policías ‘se acabó el tiempo en que uno les daba vuelta la espalda, ahora cuentan con el respaldo nada más ni nada menos que del Presidente de la república’, hay que avanzar y hay que defenderlo con todo. Si es que el paso siguiente va a ser corregir la ley, para que en esos casos se les aplique la justicia militar, para que tengan, digamos, al menos un juzgador que conoce del uso de la fuerza, que conoce los protocolos, no hay que complicarse, hay que avanzar en esa línea, porque es lo que los chilenos eligieron”.

    Gratuidad y FES

    Otro de los puntos que ha generado debate estos días es el anuncio que el Ejecutivo dio a conocer respecto de que la gratuidad en educación superior y el cobro del CAE serían revisados con miras de obtener mayor recaudación fiscal para atender varias emergencias, entre ellas reconstrucciones en diostintas regiones.

    Sobre el FES Squella sostuvo que “era una pésima política pública. Efectivamente, si es que dependiera de uno, recomendaría que no se siga en ningún caso. Solo significa hacer más difíciles las arcas fiscales del Estado a futuro”.

    En esa línea, y saliendo al paso de las críticas, el sador sostuvo que: “Por ¿supuesto que no se va a tocar ningún derecho social. Aquello que es también dirigido a las personas más vulnerables".

    En tanto, sobre gratuidad, Squella sostuvo esta “debiera concentrarse, tal como lo ha dicho el ministro de Hacienda, en los casos específicos, particularmente en las carreras técnicas, que es el grueso de las personas que toman esa decisión. Las personas que están permanentemente, estudiando, ya que es gratis, estudia una carrera, termina, estudia otra, eso no corresponde”.

    Sala Cuna y 40 horas

    Respecto del proyecto de Sala Cuna Universal, Squella explicó que “es una política pública que va a haber sí o sí. Eso es una realidad”.

    Aquí puntualizó que: “Eso está en revisión técnica porque en algunas semanas más, va a venir una indicación que lo va a impulsar con mucha fuerza”.

    Respecto de 40 horas, el presidente del Partido Republicano sostuvo que: “Las 40 horas, nosotros lo dijimos en su momento, cuando se discutió esa política pública, que tenía una mirada más bien en un populismo exacerbado, más que verdaderamente pensar en las familias chilenas”.

    Asi explicó que “obviamente que si es que hay algo en el plano de lo corregible, no en la estructura del proyecto, nadie, nunca he escuchado, por lo menos alguien de este Gobierno, incluso cuando estábamos en campaña, ni siquiera, digamos, en el Partido Republicano, que alguien quiera que se elimine esa ley... Si hay espacio para corregir particularmente las pymes que están, digamos, en el primer eslabón de la cadena producción, y que se les pueda contribuir o colaborar para enfrentar esta política pública y no les genere mayor desempleo, o sea, no tenga como consecuencia, digamos, mayor desempleo, me parece súper razonable que se estudie”.

    Revisa la entrevista completa aca:

    Más sobre:Desde La RedacciónArturo SquellaGabriel Boric

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