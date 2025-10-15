Bancada UDI anuncia acusación constitucional contra ministro Pardow y advierte: “Si renuncia, lo vamos a revaluar”

El ministro de Energía, Nicolás Pardow, enfrenta nuevas críticas a su gestión. Esta vez, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció una acusación constitucional en su contra , tras el Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que detectó cobros excesivos en las cuentas de luz entre 2024 y 2025.

El análisis reveló un error metodológico en los cálculos de tarifas. Es decir, se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, lo que provocó un incremento en las cuentas de energía.

La UDI comunicó la ofensiva este miércoles en un punto de prensa desde el Congreso, donde se desplegó el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, junto con el secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma, además del jefe de bancada, Henry Leal, y el presidente de la comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay.

Los parlamentarios exigieron la salida de Pardow y advirtieron que de no concretarse en 48 horas, seguirían adelante con el libelo acusatorio.

Coloma apuntó a la responsabilidad del ministro “por haber firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico”.

El diputado recalcó la gravedad del alza para la situación financiera de los chilenos y llamó a las demás bancadas opositores a respaldar la acusación.

“El responsable final, el que tiene la obligación de fiscalizar las obras o los documentos que se firman por parte de esta comisiónes es el ministro de Energía. Quien vino a defender los recursos, la aplicación de esta tarifa, el aumento, el cálculo fue el ministro de Energía. Estamos acostumbrados a que en este gobierno nunca nadie asume ninguna responsabilidad. Nosotros vamos a perseguir la responsabilidad de un ministro que le terminó por subir las cuentas de la luz a todos los chilenos", zanjó.

Si bien los parlamentarios defendieron la AC, el diputado Coloma precisó que “si renuncia el ministro de Energía, lo vamos a revaluar”.

“Pero como estamos acostumbrados a que en este gobierno nunca nadie asume ninguna responsabilidad, nuestros equipos ya están trabajando desde la mañana y esperamos a la brevedad, incluso antes del término de la semana distrital que se pueda presentar finalmente esta acusación", añadió.