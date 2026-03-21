Bancada UDI extiende llamado al oficialismo para respaldar oposición a candidatura de Bachelet a la ONU

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) reafirmó -mediante una declaración pública- su posición de rechazo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los parlamentarios señalan que buscan refrendar su postura opositora con la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara Baja, “haciendo uso de nuestras legítimas atribuciones parlamentarias”, para solicitar al Presidente José Antonio Kast el retiro de la candidatura.

Es en esta tecla que los diputados UDI llaman a los sectores del oficialismo a respaldar la iniciativa “expresando una posición institucional que, a nuestro entender, interpreta el sentir mayoritario de los chilenos frente a una candidatura que hoy carece de consenso”. En el comunicado resaltan que buscan expresar la postura del partido y descartan tener intenciones de “pautear” a Kast.

Cabe destacar que el pasado 20 de marzo, el actual jefe de Estado de Chile se reunió con Bachelet en el Palacio de La Moneda, en un evento que concluyó sin declaraciones públicas respecto a la candidatura.

Bancada UDI extiende llamado al oficialismo para respaldar oposición a candidatura de Bachelet a la ONU

En la declaración de los diputados UDI señalan que la figura de la exmandataria genera cuestionamientos en una base relevante del país, en específico por el desempeño que tuvo su segundo gobierno en materias económicas y de educación. Así, sostienen que esto dificulta su proyección como una representante que inspire unidad.

Arguyen además que la inscripción de la otrora jefa de Estado chilena se produjo casi al término del mandato de Gabriel Boric, “sin un diálogo previo con todas las fuerzas políticas ni una mínima coordinación con el entonces gobierno entrante”. Recalcan además que el anunció ocurrió en un proceso electoral, “con el evidente ánimo de tensionar el clima político interno y polarizar aún más a la sociedad chilena”.

Sostienen que la política exterior se debe sustentar en acuerdos amplios y transversales, y califican de improcedente que una determinación como la candidatura de Bachelet responda a “definiciones unilaterales o a afinidades políticas e ideológicas, comprometiendo la posición internacional del país”.

Agregan además que la candidatura no tiene el respaldo público de los países que componen el Consejo de Seguridad con poder de veto “lo que debilita sus posibilidades y expone innecesariamente la imagen internacional de Chile”.