    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción, el excanciller de Ricardo Lagos reconoció que la decisión de Kast no es fácil, pero aseguró que "el verdadero signo de un líder político es pagar costos", destacando que la candidatura de Bachelet es de "América Latina".

    Paula Pareja

    “¿No será el momento de un gesto para facilitar el clima interno?”.

    La cuestionante es del excanciller del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, a propósito de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

    Fue a inicios de febrero cuando el Presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura de la exmandataria al máximo puesto de la ONU, en una postulación respaldada por los gobiernos de México y Brasil.

    Sin embargo, el presidente electo, José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo el gobierno, ha dejado en suspenso si apoyará o no la candidatura de la exjefa de Estado, todo esto mientras la actual oposición y en particular su partido, el Republicano, han manifestado su negativa a apoyar a la exmandataria.

    En ese marco, en conversación con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el excanciller Walker señaló que “objetivamente, la candidatura de Michelle Bachelet es una candidatura de América Latina. Ahí está México, está Brasil”.

    En ese sentido, recordó una acción del fundador de la UDI Jaime Guzmán, destacando que “es el mentor de José Antonio Kast, él lo ha reconocido en todos los tonos”.

    Walker destacó que en la transición de la dictadura a la democracia, Guzmán “propuso a Gabriel Valdés (DC) como presidente del Senado (…) se la jugó, quiso hacer un gesto para una transición, ¿Y cómo anduvo la transición en Chile? Muy notable”.

    En ese sentido, se preguntó: “Este discípulo aventajado que ha llegado a ser Presidente de la República, el primer presidente que votó sí (en el plebiscito de 1988), en lo que va en 35 años, porque Piñera votó las dos veces no, ¿no será el momento de un gesto para facilitar el clima interno?”.

    El excanciller reconoció que no se trata de una decisión fácil, aunque destacó que “las opciones” las tiene Kast.

    “El tema de fondo es el veto de Estados Unidos, eventualmente, pero no la tiene fácil José Antonio Kast, porque quiero decir: esto tiene consecuencias políticas”, sostuvo.

    Con ello, planteó que “si dice no, va a crear un ambiente (hostil) con la izquierda, con la centro izquierda, en el Parlamento, un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, pero si dice sí, va a quedar como un estadista”.

    “El verdadero signo de un político, de un líder, es pagar costos. No hay gran político de liderazgo sin pagar costos. Entonces claro, va a pagar costos con el Partido Republicano. Es una decisión compleja, no es fácil”, remarcó.

    Revisa la entrevista completa acá:

