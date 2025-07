Bancada UDI presenta reforma para que la Cámara de Diputados pueda convocar al Cosena

La bancada de parlamentarios UDI presentó el martes una reforma constitucional para que la Cámara de Diputadas y Diputados tenga la atribución de convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), facultad que hasta ahora es exclusiva del Presidente de la República.

Para hacer efectiva la solicitud de convocar al Cosena se requeriría de las firmas de 62 diputados, es decir, las mismas que se necesitan para crear una comisión investigadora. Luego, según propone la reforma, esta solicitud será sometida a votación y para ser aprobada deberá contar con al menos 89 votos a favor. De esta manera, los parlamentarios podrían imponer al Mandatario hacer uso de su facultad para convocar a este organismo.

Los parlamentarios justificaron la reforma aludiendo a los recientes casos de narcotráfico que han involucrado a integrantes de las Fuerzas Armadas y a la liberación de un presunto sicario vinculado al homicidio de José Reyes Ossa, el denominado “Rey de Meiggs”, aparentemente por un error administrativo del Poder Judicial. Por estas situaciones, un grupo de parlamentarios oficialistas y el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), solicitaron durante estas semanas que el Presidente Boric convoque al Cosena, lo que ha sido descartado por el Ejecutivo.

Ante esto, el jefe y subjefe de la bancada gremialista, Henry Leal y Felipe Donoso, aseveraron que “el Consejo de Seguridad Nacional es un organismo que está a disposición del Gobierno justamente para asesorarlos en casos como los que hemos conocido, que comprometen gravemente la seguridad de nuestro país”.

“Por lo tanto, si el Presidente Boric es incapaz de anteponer sus intereses personales por sobre los de los chilenos, lo que corresponde entonces es que sea la Cámara de Diputados la que también tenga las atribuciones para autoconvocar a este consejo cumpliendo ciertos requisitos”, prosiguieron.

“Si el Gobierno y, en particular, el actual Mandatario, no quieren contribuir a enfrentar esta grave situación, tendrá que ser el Congreso el que lo haga, tal como ha ocurrido con la mayoría de los proyectos de seguridad que hemos aprobado durante estos años. Ya no hay espacio para que las actuales autoridades actúen de manera ideológica y no privilegien los intereses del país”, cerraron.