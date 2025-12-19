Benjamín Salas, exasesor de Piñera, contradice a Kast y dice que sería “un error” apoyar intervención de EE.UU. en Venezuela

El exasesor internacional del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, Benjamín Salas, cuestionó este jueves algunas de las primeras actuaciones del Presidente electo José Antonio Kast, relacionadas con el mandatario argentino, Javier Milei, y con Venezuela.

En la octava entrega del podcast “Cómo te lo explico”, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón y transmitido por La Tercera, el analista abordó las primeras señales que ha dado el republicano en torno a la política internacional.

En ese contexto, Salas destacó la visita de Kast al presidente de Argentina, Javier Milei, además de resaltar el discurso de la noche en que resultó vencedor.

“Yo creo que son buenas señales. Tengo una percepción positiva de lo que ha hecho el presidente electo. Primero, su discurso inicial demostró mucha más amplitud, el interés de llegar a acuerdos, que era algo que desde la centroderecha habían reivindicado. Es bueno ver eso", planteó de entrada.

En la misma línea, resaltó la visita de Kast a Argentina y su encuentro con Javier Milei.

“La visita a Milei también es importante, porque muestra una reactivación de la relación con Argentina, la que se mantuvo a través de la Cancillería durante la administración actual (...) yo creo que el viaje a Argentina demuestra un interés por retomar la relación con nuestro vecino más importante”, agregó.

Con todo, Salas señaló que le parecería conveniente que Kast “visite los tres países vecinos antes de partir el 11 de marzo, porque sería una señal potente, además, los dos vecinos del norte (Perú y Bolivia), son con los que tenemos un tema migratorio importante que resolver. Y si él lograra concretar reuniones con los tres presidentes en preparación al 11 de marzo, sería una gran noticia”.

Sin embargo, sí planteó reparos a las escenas que dejaron el encuentro de Kast y Milei, que incluyó una fotografía con la motosierra, sello del gobierno del libertario transandino, tomada en la Casa Rosada.

“Ojalá se hubiera evitado, creo que ese tipo de señales no son las correctas”, dijo Salas.

Intervención de EE.UU. en Venezuela

En línea con su experiencia, Salas cuestionó también los dichos de Kast respecto de que apoyaría una intervención militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“ No, yo creo que es un error. Una intervención militar en Venezuela hoy, no tendría sustento jurídico y sería una violación gravísima al derecho internacional. Existen muchas otras herramientas donde los estados podrían aumentar la presión contra el régimen que se podrían ocupar, que no involucran una intervención militar”, apostó.

“Más allá de lo jurídico, el caos que generaría una intervención militar en Venezuela, la ola migratoria que generaría, la cantidad de muertos, de heridos. O sea, esto de creer que entran las tropas y que existe un cambio de régimen de inmediato, es desconocer cómo ha funcionado la historia y las relaciones internacionales”, agregó.

Salas puso como ejemplo a países como Afganistán e Irak. “Todas las veces que Estados Unidos ha intervenido para cambiar un régimen, ha sido un desastre. Acá hay un problema práctico, de vidas humanas y violaciones gravísimas a las normas más esenciales del derecho internacional”.

En ese sentido, señaló que, en caso de producirse una escalada de la ofensiva de Donald Trump contra Maduro, “Chile debería oponerse públicamente a cualquier tipo de intervención militar en Venezuela”.

Sin embargo, apostó por que Chile apoye otro tipo de sanciones económicas y de otro tipo de bloqueos, para que así el régimen de Maduro, “para que negocie con la oposición y pueda haber una transición pacífica”.

Con todo, cuestionó que Chile se abanderice con una intervención militar injustificada en otro territorio, como la que se vislumbra podría ocurrir entre Estados Unidos y Caracas.

“Es muy grave, porque en el momento donde un Estado comienza a apoyar violaciones flagrantes a las normas más esenciales del orden internacional, entonces el orden completo va a colapsar. Depende de países como Chile, que tienen una tradición de respeto al derecho internacional, de un poco sostener la línea de fuego, y decir que nosotros no vamos a traspasar la línea roja”, sostuvo.

“A mí me gustaría que Chile jamás apoyara una intervención armada que no sea o autorizada por el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas, o en ejercicio de legítima defensa individual o colectiva. Si esos requisitos no se cumplen, que son las únicas dos condiciones que permiten el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de otro Estado, entonces Chile no debería apoyarla”, afirmó.