SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Benjamín Salas, exasesor de Piñera, contradice a Kast y dice que sería “un error” apoyar intervención de EE.UU. en Venezuela

    El consejero del fallecido expresidente afirmó en el podcast "Cómo te lo explico" que una acción militar sobre el país caribeño "no tendría sustento jurídico" y Chile debe "sostener la línea de fuego". Asimismo, cuestionó la fotografía de Kast junto a Milei y su motosierra.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Benjamín Salas, ex asesor internacional del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

    El exasesor internacional del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, Benjamín Salas, cuestionó este jueves algunas de las primeras actuaciones del Presidente electo José Antonio Kast, relacionadas con el mandatario argentino, Javier Milei, y con Venezuela.

    En la octava entrega del podcast “Cómo te lo explico”, conducido por las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón y transmitido por La Tercera, el analista abordó las primeras señales que ha dado el republicano en torno a la política internacional.

    En ese contexto, Salas destacó la visita de Kast al presidente de Argentina, Javier Milei, además de resaltar el discurso de la noche en que resultó vencedor.

    “Yo creo que son buenas señales. Tengo una percepción positiva de lo que ha hecho el presidente electo. Primero, su discurso inicial demostró mucha más amplitud, el interés de llegar a acuerdos, que era algo que desde la centroderecha habían reivindicado. Es bueno ver eso", planteó de entrada.

    En la misma línea, resaltó la visita de Kast a Argentina y su encuentro con Javier Milei.

    “La visita a Milei también es importante, porque muestra una reactivación de la relación con Argentina, la que se mantuvo a través de la Cancillería durante la administración actual (...) yo creo que el viaje a Argentina demuestra un interés por retomar la relación con nuestro vecino más importante”, agregó.

    Con todo, Salas señaló que le parecería conveniente que Kast “visite los tres países vecinos antes de partir el 11 de marzo, porque sería una señal potente, además, los dos vecinos del norte (Perú y Bolivia), son con los que tenemos un tema migratorio importante que resolver. Y si él lograra concretar reuniones con los tres presidentes en preparación al 11 de marzo, sería una gran noticia”.

    Sin embargo, sí planteó reparos a las escenas que dejaron el encuentro de Kast y Milei, que incluyó una fotografía con la motosierra, sello del gobierno del libertario transandino, tomada en la Casa Rosada.

    “Ojalá se hubiera evitado, creo que ese tipo de señales no son las correctas”, dijo Salas.

    Intervención de EE.UU. en Venezuela

    En línea con su experiencia, Salas cuestionó también los dichos de Kast respecto de que apoyaría una intervención militar de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

    No, yo creo que es un error. Una intervención militar en Venezuela hoy, no tendría sustento jurídico y sería una violación gravísima al derecho internacional. Existen muchas otras herramientas donde los estados podrían aumentar la presión contra el régimen que se podrían ocupar, que no involucran una intervención militar”, apostó.

    “Más allá de lo jurídico, el caos que generaría una intervención militar en Venezuela, la ola migratoria que generaría, la cantidad de muertos, de heridos. O sea, esto de creer que entran las tropas y que existe un cambio de régimen de inmediato, es desconocer cómo ha funcionado la historia y las relaciones internacionales”, agregó.

    Salas puso como ejemplo a países como Afganistán e Irak. “Todas las veces que Estados Unidos ha intervenido para cambiar un régimen, ha sido un desastre. Acá hay un problema práctico, de vidas humanas y violaciones gravísimas a las normas más esenciales del derecho internacional”.

    En ese sentido, señaló que, en caso de producirse una escalada de la ofensiva de Donald Trump contra Maduro, “Chile debería oponerse públicamente a cualquier tipo de intervención militar en Venezuela”.

    Sin embargo, apostó por que Chile apoye otro tipo de sanciones económicas y de otro tipo de bloqueos, para que así el régimen de Maduro, “para que negocie con la oposición y pueda haber una transición pacífica”.

    Con todo, cuestionó que Chile se abanderice con una intervención militar injustificada en otro territorio, como la que se vislumbra podría ocurrir entre Estados Unidos y Caracas.

    “Es muy grave, porque en el momento donde un Estado comienza a apoyar violaciones flagrantes a las normas más esenciales del orden internacional, entonces el orden completo va a colapsar. Depende de países como Chile, que tienen una tradición de respeto al derecho internacional, de un poco sostener la línea de fuego, y decir que nosotros no vamos a traspasar la línea roja”, sostuvo.

    “A mí me gustaría que Chile jamás apoyara una intervención armada que no sea o autorizada por el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas, o en ejercicio de legítima defensa individual o colectiva. Si esos requisitos no se cumplen, que son las únicas dos condiciones que permiten el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de otro Estado, entonces Chile no debería apoyarla”, afirmó.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastBenjamín SalasCómo te lo explicopodcast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de noviembre

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Santa Cruz resalta valor de Chile Vamos en futuro gobierno de Kast: “Somos la reserva de la derecha que sabe gobernar”

    Frei recibirá nuevamente a Kast este viernes en medio de causa disciplinaria de la DC iniciada tras cita previa

    Zelensky lanza una dura advertencia mientras los líderes de la UE deciden sobre los activos congelados de Rusia

    Lo más leído

    1.
    Orrego (RN) cuestiona eventual apoyo de Kast a postulación de Bachelet a la ONU: “Sería un error de carácter nacional e internacional”

    Orrego (RN) cuestiona eventual apoyo de Kast a postulación de Bachelet a la ONU: “Sería un error de carácter nacional e internacional”

    2.
    Arturo Squella responde a Orellana por dichos contra republicanos: “Los ministros salientes deben cuidar sus declaraciones”

    Arturo Squella responde a Orellana por dichos contra republicanos: “Los ministros salientes deben cuidar sus declaraciones”

    3.
    Los factores que analiza Kast para apoyar o no a Bachelet en la ONU

    Los factores que analiza Kast para apoyar o no a Bachelet en la ONU

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria
    Chile

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Benjamín Salas, exasesor de Piñera, contradice a Kast y dice que sería “un error” apoyar intervención de EE.UU. en Venezuela

    Santa Cruz resalta valor de Chile Vamos en futuro gobierno de Kast: “Somos la reserva de la derecha que sabe gobernar”

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire
    Negocios

    Comando de Kast dice que norma “de amarre” de funcionarios públicos rompe “las confianzas” y pide al gobierno que la retire

    Sonapesca va a la Contraloría por implementación del fraccionamiento pesquero: “No sabemos cómo lo van a aplicar”

    Producción de oro en Chile alcanza a octubre su mayor nivel desde 2015

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada
    El Deportivo

    El COCh elige a Martina Weil y Martín Vidaurre como los mejores deportistas de la temporada

    Se mueven las bancas de la Liga de Primera: Juan José Ribera es el nuevo entrenador de Ñublense

    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de noviembre
    Mundo

    Honduras inicia el escrutinio de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de noviembre

    Aviones de combate de Estados Unidos operaron frente a la costa de Venezuela en medio de escalada militar

    Zelensky lanza una dura advertencia mientras los líderes de la UE deciden sobre los activos congelados de Rusia

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta