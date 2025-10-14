SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric destaca acuerdo de paz en Gaza y llama a que “el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra”

El mandatario destacó el acuerdo señalando que "tenemos toda la esperanza de que esto va a terminar con la tragedia y la masacre".

Por 
Claudio Portilla
 
Paula Pareja, desde Italia
Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Foro de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el marco de su visita a Roma, es que el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en Gaza destacando el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas, y realizando un llamado a no utilizar el hambre como arma de guerra.

En la inauguración del Foro de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es que el mandatario señaló que "celebramos y nos esperanzamos con el acuerdo de paz que comienza a implementarse y desde Chile tenemos toda la esperanza de que esto va a terminar con la tragedia y la masacre".

Junto con recordar la situación de países como Haití y Sudán, es que Boric apuntó que "nos obliga a generar nuevas estrategias para garantizar el derecho a la alimentación en todo el mundo“, añadiendo que ”y desgraciadamente también hay que decirlo, volver a levantar la voz fuerte para que el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra como lo ha sido en el genocidio que se estuvo cometiendo en Gaza por parte del gobierno del señor Netanyahu".

“Creo que es importante decirlo porque cuando veíamos a esos niños con las guatitas hinchadas de hambre producto de la desnutrición estábamos viendo al final del día la deshumanización que no podemos tolerar nunca más que el hambre sea utilizada como arma de guerra”, agregó.

Boric, también abordó la situación en Ucrania destacando los efectos que el conflicto ha tenido en otros países. “Quizás muchos de ustedes en sus países lo vivieron, que el precio de los alimentos subiera en muchos de nuestros países, incluido Chile en que hubiera escasez de fertilizantes y en que a una familia de escasos recursos le costara más llevar a la mesa una alimentación saludable producto de una decisión que se había tomado en el otro lado del mundo”, expresó.

“El mundo está inevitablemente interconectado y por eso es importante defender de que las soluciones también son multilaterales”, añadió.

Más sobre:Gabriel BoricGazaFAONetanyahu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

Italia: Boric aborda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU con director de la FAO

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”
Chile

Desbordes cuestiona concepto de “parásitos” del Estado: “No aplica a la enorme mayoría de los funcionarios”

Italia: Boric aborda candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU con director de la FAO

Boric destaca acuerdo de paz en Gaza y llama a que “el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra”

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado
Negocios

La AIE prevé un creciente superávit de petróleo en el mercado

Capstone Copper anuncia entrada de Orion como socio para proyecto Santo Domingo, con inversión de US$360 millones

El vínculo de Philippe Aghion, uno de los tres ganadores del Nobel de Economía, con Chile: estará este jueves en un seminario

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania
Tendencias

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”
El Deportivo

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

DT de Palestino arremete contra el árbitro tras la caída ante la U: “La mano existió, pero decidió no sancionar”

Nicolás Jarry se baja del ATP de Almaty a horas de su debut

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”
Cultura y entretención

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza
Mundo

Israel confirma la identificación de los cuatro cadáveres entregados el lunes por Hamas en Gaza

Bajo presión coordinada: Cómo fue la trastienda para que Hamas aceptara el acuerdo de cese el fuego

Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de cien drones contra su territorio por parte de Rusia

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa