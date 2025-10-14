Boric destaca acuerdo de paz en Gaza y llama a que “el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra”

Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Foro de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el marco de su visita a Roma, es que el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación en Gaza destacando el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas, y realizando un llamado a no utilizar el hambre como arma de guerra.

En la inauguración del Foro de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es que el mandatario señaló que "celebramos y nos esperanzamos con el acuerdo de paz que comienza a implementarse y desde Chile tenemos toda la esperanza de que esto va a terminar con la tragedia y la masacre".

Junto con recordar la situación de países como Haití y Sudán, es que Boric apuntó que "nos obliga a generar nuevas estrategias para garantizar el derecho a la alimentación en todo el mundo“, añadiendo que ”y desgraciadamente también hay que decirlo, volver a levantar la voz fuerte para que el hambre no sea nunca más una estrategia de guerra como lo ha sido en el genocidio que se estuvo cometiendo en Gaza por parte del gobierno del señor Netanyahu".

“Creo que es importante decirlo porque cuando veíamos a esos niños con las guatitas hinchadas de hambre producto de la desnutrición estábamos viendo al final del día la deshumanización que no podemos tolerar nunca más que el hambre sea utilizada como arma de guerra”, agregó.

Boric, también abordó la situación en Ucrania destacando los efectos que el conflicto ha tenido en otros países. “Quizás muchos de ustedes en sus países lo vivieron, que el precio de los alimentos subiera en muchos de nuestros países, incluido Chile en que hubiera escasez de fertilizantes y en que a una familia de escasos recursos le costara más llevar a la mesa una alimentación saludable producto de una decisión que se había tomado en el otro lado del mundo”, expresó.

“El mundo está inevitablemente interconectado y por eso es importante defender de que las soluciones también son multilaterales”, añadió.