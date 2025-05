Boric en alerta por ProCultura: coordinación con ministros y su intervención para intentar descomprimir su gira en Asia

La expectación fue en aumento cuando se acercó el momento en que el Presidente Gabriel Boric iba a llegar al pasillo de Chile en la Expo Osaka 2025, en Japón.

En el país asiático eran las 14.50, pero en Santiago el reloj marcaba las 1.50 de la mañana. En ese minuto el Presidente apareció, saludó a los asistentes y luego se acercó a la prensa, que estaba detrás de balaustras y a la que había evadido durante todo su periplo internacional, iniciado el pasado viernes.

El Jefe de Estado se aproximó para expresar su emoción por estar en el pasillo nacional, en el masivo evento que se hace en Japón. Todo esto sabiendo lo que vendría después: el intento de los medios de comunicación que lo acompañan para hablar sobre el caso ProCultura, donde, entre otras cosas, se conoció una conversación donde él y su exsiquiatra Josefina Huneeus, otrora esposa de Alberto Larraín, el protagonista de la polémica, abordaron el tema.

Luego se supo de otro antecedente que vinculó su campaña presidencial con un posible financiamiento irregular.

Alberto Larraín y el Presidente Gabriel Boric.

Todo esto surgió el viernes, mismo día en que Boric emprendió un vuelo de 24 horas rumbo a Tokio. Su gira, la quinta que hace en Asia, inmediatamente comenzó a ser opacada por el vendaval que dejaron las filtraciones de nuevos archivos judiciales de ProCultura.

El fin de semana el Presidente y los ministros del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y de la Segegob (s), Aisén Etcheverry (FA), estuvieron en constante contacto para evaluar cómo avanzaba el tema y cómo lo haría el Ejecutivo para responder.

Así, se optó porque fueran los dos secretarios de Estado quienes, por medio de entrevistas, abordaran la polémica.

De hecho, la vocera del gobierno envió una declaración a los medios de comunicación apenas el avión presidencial aterrizó en Tokio, cuando eran las 20.28 horas del sábado en Chile y las 9.28 del domingo en Japón. Esas palabras, en la que Etcheverry resaltó que Boric “no tiene ningún rol procesal, ni siquiera como testigo”, fue coordinada con los equipos del Presidente.

Luego, la misma ministra dio una entrevista en Estado Nacional, mientras Elizalde reforzó la postura del gobierno. Las vocerías del Ejecutivo se fueron evaluando con el correr de las horas.

Así, llegó el momento en que el propio Mandatario optó por enfrentar la situación, manteniendo la misma línea que tanto él como sus ministros han manifestado en reiteradas ocasiones.

Esto, según afirman en el gobierno, para intentar descomprimir la presión de los medios y evitar que su gira se siga empañando con el caso.

Así, Boric manifestó que “en Chile deben funcionar las instituciones sin presiones de ningún tipo. La Fiscalía, tribunales, tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien”.

En esa línea, añadió que “cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito no puede haber un doble estándar. Eso se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, o se pone en cuestión uno mismo (…). Caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse”.

Y concluyó: “Tengo absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho. No me cabe ninguna duda de que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución”.

Con su declaración ante los medios, el Presidente abordó un tema complicado que no había comentado en la interna con los miembros de la delegación que lo acompaña en Asia, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores.

En su penúltima gira, en India, por ejemplo, el Tribunal Constitucional cesó de sus funciones a la senadora Isabel Allende (PS), situación que Boric lamentó en privado con los integrantes de su comitiva.

Los miembros de la delegación tampoco quisieron cuestionar a Boric y apuntaron a que los “trapos sucios se lavan en casa”. Esta decisión se da en la misma línea que giras anteriores, cuando los parlamentarios, incluso de oposición, evitan criticar al Mandatario, pues dicen que durante las giras se dan momentos de “tregua”.

Boric viajó con los senadores Iván Moreira (UDI), Francisco Chahuán (ex-RN) y José Miguel Insulza (PS). Este último llegó a defender públicamente que el Presidente guardara silencio y no se manifestara sobre el tema de ProCultura.

Incluso, los diputados que no son parte de la comitiva presidencial, pero que sí andaban en Japón invitados por la Cámara, evitaron marcar un punto con la situación del Presidente.

“Los trapos sucios lavémoslos en casa. El Presidente naturalmente debe preocuparse de eso, porque lo toca directamente”, comentó el diputado Andrés Jouannet (Amarillos). Raúl Soto (PPD), en tanto, complementó que “los problemas relacionados con el tema de ProCultura hay que resolverlos llegando a Chile”.

La postura marcada por los parlamentarios se dio incluso pese a que algunos no quedaron conformes con no ser invitados al almuerzo con la delegación oficial del Mandatario, donde sí estuvo José Miguel Castro, timonel de la testera.

Si bien el Presidente abordó la polémica por ProCultura, lo cierto es que solo habló en términos generales del caso, pues no se inmiscuyó en los detalles que lo ligaron a la investigación y que llevaron al fiscal Patricio Cooper a solicitar la interceptación de su teléfono celular, la que fue denegada.

En ese sentido, se trató del mismo modus operandi que se siguió cuando el Presidente decidió abordar el intento de pinchazo en su contra, en el marco de la última cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia.

En compañía de este último, Boric recalcó el mismo mensaje que entregó este lunes. Además, en esa ocasión, incluso le dio un apretón de manos al fiscal Cooper.