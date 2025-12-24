SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric envía su último mensaje de Navidad como Presidente: “Siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo y cohesionado”

    Desde La Moneda, el mandatario llamó a los chilenos a convivir en armonía a pesar de "nuestras legítimas diferencias" e inició su despedida a menos de 3 meses de dejar el poder, al señalar que "ha sido un placer compartir con ustedes".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    A menos de tres meses de dejar el poder, el Presidente Gabriel Boric envió esta tarde su último mensaje de Navidad a la ciudadanía, en el cual relevó la festividad como un momento para compartir con la familia y recordar a los que ya no están, además de pensar y trabajar por un país con mayor justicia y cohesión social.

    A través de un video, el mandatario señaló que “hoy es Navidad y de seguro será un momento para compartir con la familia, con nuestros seres más cercanos y también recordar a los que ya no están, a quienes sembraron para que hoy día podamos cosechar, a quienes construyeron este mundo sobre el cual hoy estamos parados y a quienes estamos tan agradecidos y extrañamos y están siempre en la memoria”.

    Asimismo, destacó que las festividades de fin de año sirven para “hacer recuento de qué es lo que fue, qué hicimos bien, qué pudimos mejorar en este intenso 2025 y por cierto también proyectar lo que viene, hacernos nuevos propósitos y pensar cómo seguir construyendo familia, cómo seguir construyendo barrio, cómo seguir construyendo comunidad, cómo seguir construyendo Chile”.

    Tras esto, envió un caluroso saludo a los niños y niñas del país. “Les quiero enviar un abrazo grande a ellos, decirles que como gobierno estamos orgullosos de haber trabajado por ustedes, y que se sientan protagonistas de Chile”.

    “Y a las familias les digo que siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo, más cohesionado. Un Chile en donde independiente de nuestras legítimas diferencias, nos queramos un poquito más, nos valoremos un poquito más y estemos orgullosos de lo que hemos construido y de a dónde podemos llegar, destacó.

    El jefe de Estado cerró su mensaje señalando: “Muchas gracias. Ha sido un orgullo compartir con ustedes”.

