SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric interviene en negociación parlamentaria: se reúne por Zoom con presidentes de partido para destrabar distrito clave

En medio de la inscripción de candidaturas, el Mandatario hizo un espacio este lunes en su agenda para conversar con dos timoneles e intentar garantizar que el pacto amplio del oficialismo se constituya con éxito.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes
Santiago 6 de agosto 2025. El Presidente de la Republica Gabriel Boric encabeza la inauguracion de la subcomisaria San Luis de la comuna de Penalolen, Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Gabriel Boric ha entrado a la reunión”.

Ese fue el mensaje que leyeron, en sus pantallas, los presidentes del Partido Radical y el Partido Liberal, Leonardo Cubillos y Juan Carlos Urzúa, respectivamente, esta mañana.

Los timoneles solicitaron una reunión por Zoom al Presidente de la República para que sea él quien solucione -de una vez- el nudo que impide que la alianza de gobierno constituya del todo su acuerdo parlamentario amplio -que incluye a la Democracia Cristiana (DC)-.

La piedra de tope es el distrito 8 (Maipú, Cerrillos, Estación Central, entre otras comunas), en que, por ahora, el oficialismo tiene un sobrecupo.

Ahí el Partido Comunista, el Frente Amplio, la DC, los liberales y los radicales están anotados en el Excel que manejan las colectividades con dos cupos cada una. El problema es que son nueve los disponibles, por lo que sobra una candidatura.

El acuerdo político al que llegó el pacto Unidad Por Chile es que uno de las dos colectividades, entre el Partido Liberal y el Partido Radical, será la que renuncie a una de sus candidaturas para que las cifras calcen.

En este distrito, los liberales quieren presentar las candidaturas de la actual diputada Viviana Delgado y de Cristopher Valdivia. En tanto, los radicales apuestan por la reelección de Rubén Oyarzo (exmilitante del Partido De la Gente) y por la candidatura de Jazmín Aguilar (exmilitante del Frente Amplio).

Como el principio de “el que tiene, mantiene” ha primado en la negociación, desde la alianza afirman que las postulaciones de Delgado y Oyarzo no están en duda, por ser diputados en ejercicio. Pero sí lo están las de Valdivia y Aguilar.

Según pudo conocer este medio, la tensión entre ambas colectividades escaló tanto, que sus timoneles decidieron que sea el Mandatario quien resuelva el asunto. Eso se lo solicitaron explícitamente en la reunión telemática que tuvieron con él hace unas horas y que se extendió por cerca de 10 de minutos.

Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, el Mandatario no había tomado una decisión, por lo que los liberales y radicales se mantenían expectantes y con los nervios de punta. Lo que diga el Presidente, afirman, influirá en la decisión.

Entre los argumentos que tienen los liberales para promover a Valdivia, está que ellos son la colectividad con menos representación en el pacto. Contando el 8, tiene doce cupos. Los radicales, en cambio, tienen 21.

Los radicales, por su parte, sostienen que se debe privilegiar la candidatura de Aguilar por un asunto de género -para favorecer la participación femenina- y porque ella fue consejera regional por la zona, por lo que tiene experiencia electoral probada.

Más sobre:La Tercera PMBoricparlamentarias2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Un mochilazo en contra y alcaldes exigiendo medidas: crece la presión sobre el Mineduc por movilizaciones estudiantiles

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Senadora Rincón va por su tercera elección en el Maule y PS afina impugnación a su candidatura

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía
Chile

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB
Negocios

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón
El Deportivo

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón

Plantación de araucarias une a las seis sedes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas
Cultura y entretención

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?