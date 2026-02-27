SUSCRÍBETE
    Política

    Boric tilda a gobierno de Israel de “asesinos y criminales” tras videos que muestran a soldados disparar a niño palestino

    El Mandatario, en una publicación en sus redes sociales, remarcó que el gobierno de Netanyahu "sigue asesinando niños inocentes en Palestina".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter en contra de Israel luego de la aparición de videos que muestran a soldados de ese país disparar a un niño palestino y dejarlo morir desangrado.

    Según medios internacionales como BBC Mundo, los registros corresponden a noviembre de 2025, mientras que la víctima es identificada como Jad Jadallah, de 14 años.

    En los reportes se afirma que el adolescente fue tiroteado a quemarropa por los soldados israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada y que mientras yacía desplomado en un callejón, los uniformados crearon un cordón a su alrededor e impidieron que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él.

    “Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina”, escribió Boric en X.

    En su mensaje, el Mandatario añadió: “Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará”.

    Más sobre:Gabriel BoricIsraelPalestinaFranja de GazaBenjamín Netanyahu

