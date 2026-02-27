Boric tilda a gobierno de Israel de “asesinos y criminales” tras videos que muestran a soldados disparar a niño palestino

El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter en contra de Israel luego de la aparición de videos que muestran a soldados de ese país disparar a un niño palestino y dejarlo morir desangrado.

Según medios internacionales como BBC Mundo, los registros corresponden a noviembre de 2025, mientras que la víctima es identificada como Jad Jadallah, de 14 años.

En los reportes se afirma que el adolescente fue tiroteado a quemarropa por los soldados israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada y que mientras yacía desplomado en un callejón, los uniformados crearon un cordón a su alrededor e impidieron que dos ambulancias palestinas llegaran hasta él.

“Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina” , escribió Boric en X.

En su mensaje, el Mandatario añadió: “Mientras vivamos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará”.