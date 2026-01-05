Boric y Kast optan por cuerdas separadas para enfrentar crisis de Venezuela

El 15 de diciembre el presidente electo, José Antonio Kast, estuvo dos horas en La Moneda y se reunió con el Mandatario en ejercicio, Gabriel Boric. La cita entre ambos, según transmitieron esa jornada, fue cordial y positiva, pues abordaron problemas de contingencia y algunos de los desafíos que se vienen para la próxima administración.

A 21 días de dicha instancia, las comunicaciones entre ambos mundos las han concentrado, por un lado, entre la formalidad del ministro Álvaro Elizalde (Interior) y Claudio Alvarado (designado por Kast), y, por el otro, mediante el lado que le toca ver a la Cancillería para los detalles protocolares del cambio de mando.

En ninguna de esas coordinaciones se ha abordado el tema de Venezuela , país que fue intervenido el sábado por Estados Unidos para capturar al dictador Nicolás Maduro, quien hoy será juzgado en los tribunales de Nueva York.

La crisis en la región, de hecho, despertó reacciones contrarias entre Boric y Kast. El primero salió el sábado a plantear su “enérgica condena” y a cuestionar la violación del Derecho Internacional por parte de la administración de Donald Trump, mientras que el presidente electo en sus redes sociales celebró la caída de Maduro y centró su mensaje en cómo deben cooperar los países de América tras su captura.

Ese mismo día, en La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren respondió a la prensa que “no ha habido contacto entre nuestra administración y el equipo del presidente electo”.

Este lunes, el ministro Elizalde reafirmó que, hasta ahora, no han existido contactos en la materia y que las coordinaciones solo se han concentrado en los preparativos del cambio de mando .

Al ser consultados si es que se han coordinado con Kast, Elizalde planteó este lunes que “Chile tiene una larga trayectoria, es fundador del sistema de Naciones Unidas, ha sido promotor del multilateralismo y del respeto al Derecho Internacional. Por tanto, la declaración del gobierno de Chile, que estableció el Presidente de la República, da cuenta de lo que es esa trayectoria”.

“Nada. No”, cuando se le insistió sobre si han habido contactos con el gobierno entrante por este tema.

La posición fijada por La Moneda es defendida al interior del gobierno con los mismos lineamientos expresados por Elizalde: que Boric es Presidente hasta el 11 de marzo y que lo expresado es consistente con los principios de política exterior del Ejecutivo, donde se establece como uno de los ejes el respeto al Derecho Internacional.

En todo caso, en el Ejecutivo y en el equipo del presidente electo desdramatizan tomar cuerdas separadas para enfrentar la crisis de Venezuela. Desde el entorno del líder republicano, de hecho, plantean que si bien existe una apertura para coordinar posiciones si es que el gobierno de Boric lo pide, recalcan que es evidente que tienen visiones distintas en materia internacional.

Lo mismo entienden en La Moneda, donde, ante esta distancia al abordar la crisis en Caracas, han optado por no polemizar directamente con el gobierno entrante de Kast.

“No voy a entrar en polémicas”, dijo Elizalde este lunes en Palacio.

Esa misma postura, de hecho, transmitió el mandatario electo, quien -tras su proclamación en el Tricel- indicó este lunes que “no vamos a entrar en polemizar con el Presidente Gabriel Boric”.