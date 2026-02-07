Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

“Creo que fue una percepción equivocada”, dice el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la idea de que el tema migratorio sería central en su misión, por su experiencia como exagente de frontera de Estados Unidos. “Entiendo por qué existía esa idea”, agrega, pero aclara que sus prioridades estarán en otra parte: la economía y la seguridad. Lo primero ha quedado claro desde su llegada a Santiago en noviembre pasado. En sus primeros tres meses en el país ha tenido una intensa agenda con un solo objetivo en la cabeza: aumentar la inversión estadounidense. “Hay mucho que se puede hacer”, dice.

No es la primera vez que el embajador de Estados Unidos visita Chile. Lo hizo en los 90 como misionero mormón en la Ligua. Una labor, sin embargo, muy distinta a la actual, que no ha estado ajena a la polémica. Su primera conferencia de prensa, donde sostuvo que las críticas del Presidente Boric contra el presidente de Estados Unidos “están dañando a los chilenos”, motivaron un nota de protesta de la Cancillería. Y días después agregó en un diálogo con El Mercurio de Antofagasta que el hecho de que el mandatario chileno haya “cortado la comunicación con Estados Unidos” ha afectado “la colaboración en temas importantes para la población chilena”.

Usted fue muy directo en sus comentarios sobre las críticas del Presidente Gabriel Boric al Presidente Donald Trump en su primera conferencia de prensa. ¿Cree que durante el actual gobierno chileno las relaciones entre Estados Unidos y Chile han atravesado su peor momento?

Volveré a lo que dijo el secretario de Estado adjunto (Christopher Landau). Nosotros definitivamente queremos que las relaciones exteriores se conduzcan por canales diplomáticos; desafortunadamente, eso no se hizo, entonces hubo cosas que se pusieron en las redes sociales y que fueron respondidas por el secretario adjunto y yo reitero lo que dijo el secretario adjunto (Landau lamentó en noviembre “lo bajo que ha caído la relación bilateral con Chile”, N.R.). Pero es importante también tener claro el contexto. Cuando hice los comentarios (en noviembre) fue en respuesta a una pregunta de los periodistas. Creo que los medios tienen un trabajo importante y hacen las preguntas que los chilenos quieren saber y me hicieron la pregunta tres veces, lo que claramente mostró que los chilenos están interesados en la relación entre Chile y Estados Unidos. Los medios hacen el trabajo para la gente y es mi trabajo ser lo más transparente que pueda.

¿En qué estado están hoy las relaciones?

Creo que la relación se está moviendo muy bien, hay una nueva administración que va a llegar y estamos trabajando de forma muy fuerte con esa administración y vamos a seguir trabajando con la actual administración. Tengo una muy buena relación con el canciller Van Klaveren.

¿Cómo fue su reunión con el Presidente Boric al presentar las cartas credenciales?

Fue un buen encuentro. Me he reunido con el Presidente Trump en varias ocasiones y no hablo de las reuniones privadas. Ese encuentro con el Presidente Boric fue claramente privado, pero dicho eso, fue una buena reunión.

Durante los meses que lleva en Chile ha tenido una activa agenda, especialmente en el ámbito comercial. ¿Su misión estará concentrada principalmente en ese tema?

Creo que hay mucho que se puede hacer para los chilenos si se mejora la economía y se crean trabajos, buenos trabajos. Queremos crear buenos trabajos para los chilenos y creo que podemos hacerlo. La creación de empleo también hace que el crimen baje y sabemos que una de las preocupaciones de los chilenos es el crimen, además de la economía, por eso son esos los dos temas donde más me voy a enfocar.

¿En qué áreas cree que se puede avanzar más rápido para atraer inversión?

Hay muchas áreas, pero obviamente los minerales críticos son importantes. Chile es el primer productor mundial de cobre, Chile es el segundo productor de litio en el mundo. Chile es muy rico en minerales críticos. El cobalto es otro. Sin duda, esa área es la que va a avanzar más rápido.

¿En qué fase se encuentran las negociaciones sobre la nueva política arancelaria de Estados Unidos hacia Chile? ¿Qué sucederá con el Tratado de Libre Comercio?

En materia comercial, nuestro objetivo es lograr un comercio libre, transparente y justo con todos nuestros socios internacionales. Chile es uno de los países con los aranceles estadounidenses más bajos del mundo. Hemos celebrado varias reuniones productivas en Washington con representantes chilenos sobre nuestra relación comercial, y las conversaciones continúan. Estas negociaciones son competencia de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, por lo que no puedo hacer más comentarios sobre su estado actual ni sobre cómo podrían afectar al TLC.

Usted ha sido muy directo en la necesidad de solucionar la llamada “permisología” que existe en Chile. ¿Cuáles son las áreas que más le preocupan?

El tema de los permisos es un problema para traer inversiones. Los inversionistas deben tener confianza y deben ser capaces de sacar ganancias de esa inversión en un periodo corto de tiempo. Toma mucho dinero desarrollar una idea, y si los permisos toman muchos años es imposible hacerlo. Reconozco que el proceso de los permisos está vinculado al medioambiente, y el medioambiente es extremadamente importante, pero hay formas en que se puede proteger el medioambiente y también reducir el tiempo que toman los permisos. Esperamos trabajar con la próxima administración en ese tema.

Se ha referido varias veces a la futura administración, ¿qué expectativas tiene del gobierno de José Antonio Kast?

Estoy entusiasmado con el futuro gobierno y ya estamos trabajando con ellos.

¿Ha tenido contacto con las futuras autoridades?

Sí, me reuní con el presidente electo y mi equipo está trabajando con su equipo. Estamos trabajando en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de tecnología, en todos esos temas que son importantes para los chilenos, que son también los temas importantes para Estados Unidos. Tenemos los mismos ideales, queremos las mismas cosas y espero que logremos los mismos objetivos. Es muy fácil para nosotros trabajar con la administración entrante en las cosas que son importantes para los chilenos y también para EE.UU.

Cuando se supo de su nombramiento, su pasado como exagente de frontera hacía pensar que el tema migratorio estaría en el centro de su agenda. ¿Es así o era una percepción equivocada?

Fue una percepción equivocada, pero entiendo por qué esa percepción existía.

Pero su experiencia puede aportar en ese tema…

Sin duda mi experiencia puede ayudar…

Y ¿habló de eso con el presidente electo?

Sí, hablé con él de eso. Voy a poner mi conocimiento a disposición y vamos a dar ideas para hacer más seguro a Chile.

Sobre ese punto quería preguntarle sobre la Visa Waiver, ¿en qué situación se encuentra el programa? ¿Existe riesgo de que Chile pierda ese beneficio?

No, no está en riesgo. Mientras hablamos están en el programa de la Visa Waiver, no hay razones para sacar a Chile del programa, y como esta es un área de mi expertise puedo decirle personalmente que tienen un amigo en ese tema, aunque hay asuntos que deben ser mejorados, como el nivel de sobrepermanencia. Si alguien de Chile quiere visitar Estados Unidos tiene que comprometerse a regresar en un periodo de tiempo determinado.

Y ¿el intercambio de información está operando adecuadamente?

Sí, está muy bien.

En relación a China, recientemente el gobierno chileno decidió cancelar el proyecto del observatorio astronómico impulsado por la U. Católica del Norte y el observatorio nacional de China en Ventarrones. Estados Unidos hizo fuertes advertencias sobre ese tema. ¿Cómo recibieron la noticia de la cancelación?

La asociación que Chile y Estados Unidos han tenido siempre ha sido una asociación muy transparente. Cuando Estados Unidos construye un observatorio, nosotros abrimos el observatorio a todo el mundo, a toda la comunidad científica. Todos los datos que se obtienen son compartidos. Desafortunadamente, hemos visto que esa no es la forma en que opera China, basta mirar a Argentina. Miren ese proyecto astronómico que tienen en Argentina. Y eso no vale sólo para la astronomía, es en muchas áreas. Vean el puerto de Chancay en Perú, miren la represa en Ecuador. Hay muchas áreas distintas donde sabemos que somos el mejor socio, probamos que somos los mejores socios y seguiremos probándolo. Seguiremos siendo abiertos y transparentes, seguiremos trabajando en una forma que todos los chilenos pueden tener confianza que lo que el gobierno de Chile y de Estados Unidos hagan juntos va a ser en el mejor interés de los chilenos.

¿Qué habría pasado si el gobierno chileno le hubiera dado luz verde al proyecto? ¿Habría habido algún tipo de represalia?

No. Entiendo por qué usted me hace esa pregunta, pero que alguien me muestre dónde hemos tomado represalias porque se aprobó un proyecto. No tomamos represalias, no vamos a tomar represalias. Lo que hacemos es que mostramos evidencias, evidencias de por qué algo es bueno o por qué algo es malo, y después dejamos que el gobierno chileno tome la decisión.

China ha aumentado su presencia en América Latina en los últimos años. ¿Existe preocupación de Estados Unidos sobre eso y sobre la presencia china en Chile?

No, no estamos preocupado por la presencia china, pero ciertamente me preocuparé de mostrar por qué somos el mejor socio y cómo podemos hacer todo más sólido. China es un socio comercial muy importante para ustedes, China es un socio comercial muy importante para nosotros también, pero cuando vemos la libertad que los chilenos quieren, China no ofrece esa misma libertad. Cuando miras la forma en que EE.UU. trabaja, la democracia que tenemos, las elecciones que podemos hacer, esos son los mismos valores que los chilenos tienen y, de nuevo, es la razón de por qué somos el socio más confiable.

Para Chile, China es su principal socio comercial…

No estamos pidiendo que Chile tome una decisión sobre con quién ser “mejores amigos”. Son socios comerciales, y al tener esas relaciones comerciales lo que yo les diría es que cuando vean inversiones, tengan en cuenta la creación de empleos. Es Estados Unidos el que crea empleos aquí en Chile y no creo que China esté ni siquiera en el top siete entre las inversiones extranjeras directas. Basta ver el proyecto del litio del que ByD acaba de salirse o ver el tema del Metro, lo que está sucediendo ahora con la compañía constructora. Cuando Estados Unidos hace promesas, cumplimos.

Usted ha hablado también de la necesidad de certeza jurídica para asegurar inversiones. ¿Cree que en Chile no hay hoy certeza jurídica para los inversionistas?

Creo que, sin duda, el proceso de los permisos tiene que hacerse mejor, porque eso va a traer más trabajo. Para los chilenos sus dos mayores preocupaciones son el crimen y la economía. Podemos ayudar con el crimen y podemos ayudar con la economía, y parte de la ayuda con la economía es traer más inversión y esa inversión no puede darse si el sistema de permisos sigue de la misma manera en que está ahora.

Usted habla específicamente de la demora en los permisos, pero ¿cuál es su opinión sobre la certeza jurídica en general?

Creo que los permisos y la certeza jurídica están muy ligados. Cuando compañías invierten en un país, y no hablo de compañías de Estados Unidos, hablo de cualquier país, cuando las compañías llegan a un país esperan que las cosas funcionen de acuerdo con ciertas reglas. Si esas reglas cambian hace que otras compañías digan cómo puedo invertir en ese país y tener confianza en poder seguir haciendo negocios. Hemos hablado de estos temas con el gobierno, pero creo que ahora hay bastante certeza.

¿Entre los eventuales inversionistas estadounidenses hay preocupación por eso?

No, creo que hay bastante confianza en este momento. Lo que los inversionistas quieren es que el proceso de permisos mejore.

La situación de Venezuela despierta preocupación en la región; muchos venezolanos que viven en Chile esperan poder volver a su país, pero, pese a lo sucedido con Maduro, parece que el régimen sigue en control. ¿Se puede esperar que se lleve a cabo una transición política en el país?

Estados Unidos ha declarado claramente que el objetivo es traer de vuelta la democracia a Venezuela y ese proceso se está llevando a cabo en estos momentos.

Y ¿cuánto tiempo cree que tomará?

No sabemos, eso dependerá de los venezolanos, la democracia depende de la gente, la gente toma las decisiones. Lo que sí sabemos es que los venezolanos están muy entusiasmados, están muy felices de que Maduro ya no esté y confían en que este proceso seguirá adelante, y en algún momento en el futuro tendrán la certeza para regresar, que la democracia regresará a Venezuela.

Usted ha dicho que está entusiasmado con el cambio de gobierno. ¿Qué se puede esperar entonces para la ceremonia de cambio de mando, vendrá el secretario de Estado Marco Rubio o alguien más?

Hoy no lo sabemos, lo que sabemos por ahora es que el presidente de Estados Unidos está viendo las agendas, viendo quién puede venir a Chile. Yo estoy entusiasmado, porque he visto cómo hemos trabajado con otros países, veo cómo trabajamos con Argentina, veo cómo trabajamos con Bolivia, cómo trabajamos con esos gobiernos que trabajan con nosotros. Incluso, tuvimos al presidente de Colombia visitando la Casa Blanca y esa conversación sigue adelante; conversaciones con Lula de Brasil. Vemos que el Presidente Trump está abierto a trabajar con todos los que quieran trabajar con nosotros. Ciertamente, pienso que el presidente electo Kast será capaz de trabajar con Trump y esa es la razón por la que estoy entusiasmado.

Y ¿Chile podría ser invitado a integrar la Junta de la Paz anunciada por el Presidente Trump?

Ciertamente, con el presidente electo Kast todas las avenidas se van a abrir y creo que él va a aprovechar esos caminos, porque van a ser buenos para Chile.

Chile inscribió formalmente esta semana la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos ante la opción de que la expresidenta lidere Naciones Unidas?

Actualmente, Estados Unidos no tiene posición, en estos momentos está en proceso de evaluación. No sabemos si va a haber otros nominados, no sabemos lo que traerá el futuro, pero puedo decirle que Estados Unidos siempre revisa muy seriamente cuando alguien es nominado, así que en el caso de la expresidenta Bachelet, Estados Unidos está evaluando su candidatura y cuando el momento llegue se pronunciará.

Y ¿cuándo llegará ese momento?

No sabemos, porque no sabemos que otros candidatos se presenten. D