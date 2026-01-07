SUSCRÍBETE POR $1100
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    La moción presentada por la bancada republicana fija una excepción para aplicar prisión preventiva a personas que repelen un robo con fuerza, mientras se investigan los hechos.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que propone cambios a la legítima defensa y que fija una excepción para aplicar prisión preventiva a personas que repelan un robo con fuerza mientras se investigan los hechos. La moción fue remitida al Senado para su segundo trámite.

    El proyecto presentado por diputados de la bancada republicana buscaba modificar diversas normas en materia de legítima defensa, para hacerse cargo de “una agresión ilegítima actual e inminente”. Para lo anterior, permitía quedar exentos de responsabilidad penal por el uso de armas de fuego debidamente inscritas.

    No obstante, por su paso en segundo informe por la Comisión de Constitución se rechazó esta línea de normas, lo cual ratificó la Sala por 122 votos en contra y ocho abstenciones. Pero en reemplazo, la Cámara respaldó por 70 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, fijar una excepción en el Código Procesal Penal en relación a la aplicación de prisión preventiva. Así, dispone que esta no se podrá decretar para la persona que hubiere repelido un robo con escalamiento. Es decir, un robo con fuerza a partir del ingreso al lugar habitado por un forado, rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas.

    Derecho a defensa y sin sustento jurídico

    En la discusión en Sala, a favor del proyecto intervinieron los diputados Miguel Ángel Becker, Cristián Araya, Hotuiti Teao, Bernardo Berger, Daniel Lilayu, Chiara Barchiesi, Luis Sánchez y Andrés Longton, entre otros. Todos manifestaron que el derecho a defenderse es parte inherente de la justicia y en ningún caso un privilegio.

    Asimismo, manifestaron que hoy el Estado no garantiza la seguridad y que las familias tienen derecho a defenderse frente al aumento de hechos delictuales. Por lo mismo, el proyecto buscar otorgar garantías a las víctimas y que estas no deban enfrentar un castigo por defender su hogar, como ha ocurrido en algunos casos.

    En tanto, entre los detractores del proyecto expusieron los parlamentarios Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Lorena Pizarro y Marcela Riquelme, entre otros, y sostuvieron que la propuesta legal no tendría sustento ni viabilidad jurídica ya que el supuesto está contenido en la ley vigente que regula le legítima defensa privilegiada. Además, rompería criterios de procedimiento.

    A su vez, se postuló que no existen pruebas respecto a que permitir el uso de armas para defenderse o tomar la justicia por su mano sea un camino eficaz para reducir la delincuencia.

    Más sobre:Legítima defensaCámara de DiputadosBancada republicanacongresoseguridad

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial
    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir
    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.
    Desde la compra a la invasión: los escenarios ante la eventual toma de control de Groenlandia por parte de EE.UU.

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

