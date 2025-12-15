SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cámara de Diputados rechaza cuestión previa en acusación constitucional contra el suspendido ministro Simpertigue

    Con cero votos a favor y 110 en contra se desechó el recurso procesal que presentó la defensa del juez y se pasó a discutir el fondo del libelo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Sala de la Cámara de Diputados rechaza con cero votos a favor y 110 en contra la cuestión previa, avanzando con la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

    En la Ley Orgánica constitucional del Congreso Nacional (Ley 18.918) establece, entre otros, el procedimiento que se debe efectuar en el Parlamento ante las acusaciones constitucionales.

    En el artículo 43 de esta normativa se habla de la cuestión previa, la cual busca demostrar que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. Esta, en términos generales, consiste en un recurso procesal que, en caso de ser aprobado, impide la deliberación sobre un tema en la orden del día de alguna asamblea.

    En la instancia, el debate comenzó con la defensa del magistrado a cargo del abogado Felipe Lizama, quien apuntó que “en un contexto difícil y peculiar, sin duda alguna, de momento que al conocerse esta acusación, por motivos que no comprendemos y que seguimos sin comprender, se pretendió en ella una rápida sustanciación para que ella fuera resuelta un día antes del proceso electoral que ha tenido un resultado categórico como hemos podido presenciar”.

    Dentro de ello, la defensa se enfocó en los pronunciamientos de parlamentarios en torno a la acusación previo a la discusión en la Sala, señalando una posible inhabilidad de votación a los diputados que expresaron su opinión política.

    “Y por si fuera poco, presidente y honorables diputados y diputadas, como estamos en Chile, el hilo se corta por lo más delgado, se incoó un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios. ¡Qué curiosa paradoja, presidente! Me recuerda otros casos en los que ha habido muchas firmas de actos administrativos, muchas moscas de actos administrativos, y, sin embargo, quienes suscriben esos actos administrativos no quieren responder. Eso suele acontecer", planteó el abogado.

    En esa línea, mencionó el caso de la compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, donde apuntó que “15 firmas fueron las que permitieron la adquisición de una propiedad de un expresidente de la República y, por lo tanto, nadie respondió de ese acto, solo los 15 abogados”.

    La respuesta de parlamentarios

    Ante esto, la diputada Maite Orsini (FA), representante de la comisión revisora de la acusación constitucional, aclaró de forma inmediata que la instancia actuó "respetando celosamente el derecho a la defensa del acusado".

    “Presidente, he escuchado atentamente la defensa, he revisado sus argumentos, sus documentos, los creíbles y los no tan creíbles, ambos, sus fundamentos, y antes de entrar al detalle quisiera recordar algo que en ocasiones se olvida. La cuestión previa no es un juicio sobre culpabilidad, no define responsabilidades, no reemplaza al Senado, no sanciona ni exonera”, apuntó la parlamentaria.

    Se nos ha dicho por parte de la defensa que acá no hay hechos, pero los hechos sí existen, incómodos, discutibles, sensibles, pero existen. Integraciones en sala en causas de alto impacto, relaciones extraprocesales alegadas por los acusadores, cuestionamientos públicos y fundados respecto a la apariencia de imparcialidad. Esos hechos podrán interpretarse, contextualizarse, justificarse, eso es materia del fondo, pero no pueden negarse”, añadió Orsini.

    Asimismo, la diputada indicó que sostener que parlamentarios estén inhabilitados para votar por haber expresado opiniones políticas es una figura que “no existe en el derecho constitucional chileno, no existe la recusación parlamentaria, no existe el prejuzgamiento parlamentario”.

    Para concluir, la parlamentaria llamó a rechazar la cuestión previa “esta Cámara no puede optar por el silencio, por la evasión o por la clausura temprana del debate. Rechazar la cuestión previa solo abre ese debate que la Constitución nos exige abrir. Acogerla, en cambio, tendría un efecto irreversible”.

    “Impedir que el país conozca ese debate al no utilizar una herramienta constitucional diseñada precisamente para enfrentar situaciones como esta. Nuestro deber, presidente, no es proteger instituciones. Nuestro deber es proteger su legitimidad enfrentando lo que las amenaza”, agregó.

    Más sobre:Cámara de DiputadosDiego SimpertigueAcusación Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Corte Suprema ratifica tradición de antigüedad y elige a Gloria Ana Chevesich como su primera presidenta en 200 años

    Los detalles del viaje que tendrá José Antonio Kast a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Squella responde a dichos de Petro por triunfo de Kast y apunta contra su administración en Colombia

    Lo más leído

    1.
    Bellolio dice que actual gobierno entró con “soberbia” y plantea que Kast “no puede hacer lo que hizo el FA ni Milei”

    Bellolio dice que actual gobierno entró con “soberbia” y plantea que Kast “no puede hacer lo que hizo el FA ni Milei”

    2.
    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    Socialismo Democrático responsabiliza a Boric del fracaso electoral y se abre disputa por el futuro de la coalición

    3.
    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    No se cumplió el pronóstico de Parisi: electorado del PDG se desvió del mandato interno de votar nulo en el balotaje

    4.
    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    La factura al Presidente Boric que prepara el Socialismo Democrático en caso de que triunfe José Antonio Kast

    5.
    Carlos Peña, ensayista: “Kast me parece una personalidad modesta en ideas, pero con sentido práctico”

    Carlos Peña, ensayista: “Kast me parece una personalidad modesta en ideas, pero con sentido práctico”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Anótate en la lista: comienza el plazo para solicitar vacantes de la Admisión Escolar 2026

    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema
    Chile

    Gloria Ana Chevesich: de “jueza de hierro” en el caso MOP-Gate a ser la primera mujer en presidir la Corte Suprema

    Corte Suprema ratifica tradición de antigüedad y elige a Gloria Ana Chevesich como su primera presidenta en 200 años

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”
    Negocios

    Moody’s y victoria de Kast: enfoque en desregulación e inversión “respaldaría las perspectivas de crecimiento de Chile”

    Los primeros acercamientos en materia económica entre el gobierno del Presidente Boric y el equipo de Kast

    Director ejecutivo del Coordinador, Ernesto Huber, deja el cargo en marzo de 2026

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos
    Tendencias

    Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos

    Qué se sabe del arresto de Nick Reiner, hijo del cineasta asesinado Rob Reiner

    La advertencia de la nueva jefa de inteligencia de Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a Rayo Vallecano en la liga española

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    “Declarado hincha”: la UC felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max
    Cultura y entretención

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    La elogiada artista colombiana Ela Minus lidera el festival MFEST en Matucana 100

    De su genialidad a la tensa historia de su hijo sospechoso: Rob Reiner, el director que redefinió el drama y la comedia

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo
    Mundo

    Aseguran que María Corina Machado se fracturó una vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

    El ascenso y la caída de Jimmy Lai: la dura condena al magnate prodemocracia de Hong Kong

    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro