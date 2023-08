“Cambio cosmético”, “buena señal que se margine a RD” y suspicacias por Cataldo en Educación: las reacciones de la oposición al ajuste ministerial de Boric

Con un importante contingente de Carabineros a las afueras del Palacio de La Moneda, incluso con una manifestación de trabajadoras de la Fundación Integra en el exterior, pasadas las 13.00 horas de este miércoles se produjo el tercer cambio de gabinete de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Se trató de un ajuste sectorial, que no incluyó cambios en el corazón del equipo político, pero que tiene por objetivo -según señalaron desde el Ejecutivo- mejorar la gestión y el diálogo con las fuerzas políticas.

La restructuración ministerial se dio en medio del caso de líos de platas políticas, relacionado con los cuestionados traspasos directos de dinero de reparticiones públicas a entidades privadas sin fines de lucro, lo que derivó en una investigación en curso del Ministerio Público, que indaga eventuales delitos de corrupción.

Como había adelantado La Tercera, los ajustes ministeriales del Mandatario se produjeron en Educación, Culturas, Minería, Bienes Nacionales y Desarrollo Social.

En Educación salió Marco Antonio Ávila (RD) y asumió Nicolás Cataldo (PC); en Culturas dejó la cartera Jaime de Aguirre y llegó la actriz Carolina Arredondo; en Minería salió Marcela Hernando y asumió Aurora Williams -ambas radicales-; dejó Bienes Nacionales Javiera Toro y arribó Marcela Sandoval, a la vez que Toro será la nueva ministra de Desarrollo Social, en reemplazo de Giorgio Jackson, quien dimitió la semana pasada.

Reacción de la oposición y críticas a Cataldo

Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar y fueron en un tono crítico a los cambios realizados por el Presidente.

El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, calificó el cambio de gabinete como “cosmético”.

“Vemos que hay un cambio más bien cosmético, vemos que parece ‘cambiemos para que nada cambie’, esa es la consigna de este gobierno, no vemos ningún cambio en la conducción, vemos cambios de rostros, pero no de la manera de enfrentar las reformas estructurales”, manifestó.

También apuntó a Cataldo: “me parece complejo lo del ministro de Educación, esperamos que acá no haya un esfuerzo de sobre ideologización en una cartera tan sensible. Es la primera vez que un comunista está a cargo de esta cartera en la historia del país y, por tanto, vamos a pedir también que el ministro parta dando explicaciones y disculpas por sus dichos respecto a Carabineros de Chile”. Esto, en alusión a los posteos del ahora titular del Mineduc sobre la institución policial y que le costaron en septiembre del año pasado no poder asumir como subsecretario del Interior.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, valoró el peso que pierde (RD) en el gabinete -en medio del caos de lío de platas políticas-, pero llamó a las autoridades gubernamentales a “cambiar la agenda ideológica” que a su juicio ha prevalecido hasta hoy.

“Nos parece una buena señal que el Presidente haya marginado a la Revolución Democrática del gabinete por estar involucrado en hechos de corrupción, pero es absolutamente insuficiente porque aquí hay que cambiar no solamente el gabinete, sino que también la agenda”.

Y en esa línea agregó que “hoy día tenemos una agenda ideológica, con proyectos que la gran mayoría de los chilenos no comparte como la reforma previsional y tributaria que se ha planteado, porque no resuelve los problemas cotidianos de los chilenos. No resuelve el tema del millón de cesantes que tenemos hoy día en Chile, las listas de espera, la delincuencia y un largo etcétera. Por lo tanto, llamamos al gobierno a retomar una agenda que sea mucho más práctica en beneficio de los chilenos. Mientras más se aleje del octubrismo va a poder contar con Chile Vamos”.

El Partido Republicano, en tanto, cuestionó la efectividad que tendrá este nuevo ajuste ministerial si no existe -a su juicio- verdaderamente un cambio de gestión por parte del Ejecutivo.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio: los cambios de gabinete no sirven de nada si el gobierno no reenfoca su programa y sus prioridades. No se logra nada con hacer modificaciones de este tipo si no existe un cambio de estrategia o algún grado de autocrítica del Presidente y de su comité político más cercano para enmendar esta deficiente gestión. Se necesita un retorno a la transparencia y a las urgencias sociales, y que el Presidente deje sus malas juntas. Sólo así habrá posibilidad de diálogo, consensos más amplios y de sintonía con los grandes temas ciudadanos. Ya está bueno que esta administración deje de lado esas ideas refundacionales que la amplia mayoría de los chilenos rechaza”, dijo el diputado Juan Irarrázaval,

El parlamentario agregó que “sorprende que no se hayan hechos cambios en los ministerios de Vivienda, que fue el primer eslabón de esta nueva crisis, ni en Agricultura, donde la gestión ha sido más que insuficiente. Esta son señales de que este gobierno no entiende lo que está ocurriendo en Chile. Podrán cambiar todos los nombres, pero si no cambian la forma en la que están gobernando y el fondo de sus propuestas, todo va a seguir igual o peor”.

Desde la bancada UDI, la postura fue similar, asegurando que con dicha decisión el actual Mandatario “está reconociendo explícitamente el mayor fracaso ideológico y refundacional que el Frente Amplio ha tenido durante toda su historia política”.

Sobre la salida de los ministros de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), y de Educación, Marco Antonio Ávila (Ind. RD), quien fue reemplazado por Nicolás Cataldo (PC), los parlamentarios gremialistas Juan Antonio Coloma y Gustavo Benavente manifestaron -mediante un comunicado- que el cambio de gabinete “es un baño de realidad” y que “confirma que las ideas y propuestas refundacionales con las que hizo campaña el gobierno estaban obsoletas”.

“El Presidente de la República le acaba de confirmar a todo el país que el proyecto del Frente Amplio, con el que prometieron cielo, mar y tierra durante la campaña presidencial, es incapaz de sintonizar con las necesidades y anhelos de la gran mayoría de los chilenos, y que por lo mismo se ven en la obligación de seguir recurriendo a las mismas personas que tanto menospreciaron durante años, pero esta vez reconociendo el fracaso de su proyecto político”, señalaron los diputados de la UDI.

También desde la UDI, el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, llamó a “abandonar trincheras ideológicas” y abordó también la llegada de Cataldo asegurando: “no deja de ser significativo el fortalecimiento del Partido Comunista dentro de la alianza de gobierno” en un ministerio que es tan sensible como educación”.