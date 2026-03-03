SUSCRÍBETE
    Política

    Cambio de mando: Bachelet manda carta al Senado para excusarse con Kast y parte a Nueva York

    La expresidenta viajará este miércoles a Estados Unidos para participar de actividades en la ONU, entidad que aspira encabezar este año. En ese marco le envió un mensaje al republicano explicando las razones de su ausencia en la ceremonia del cambio de mando.

    David Tralma 
    David Tralma
    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    Días atrás, la expresidenta Michelle Bachelet tomó la decisión de viajar a Nueva York entre el 4 y el 15 de marzo, para reforzar su despliegue internacional en medio de su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su resolución tuvo un impacto directo en Chile, pues implica su ausencia el próximo 11 de marzo en la ceremonia de cambio de mando con la que el presidente electo, José Antonio Kast, ascenderá al poder.

    El dictamen de la dos veces presidenta es delicado, pues el líder republicano aún no ha manifestado si respaldará o no su candidatura a la sucesión del portugués António Guterres, que fue ingresada por el gobierno de Gabriel Boric, en conjunto con las administraciones de Lula da Silva, en Brasil, y Claudia Sheinbaum, en México. Esto, pese a que Kast y Bachelet se reunieron en privado y abordaron la postulación a mediados de diciembre.

    En este marco, la expresidenta decidió enviar una carta a Kast, en la que presentó sus excusas por no poder asistir al cambio de mando.

    La misiva se envió por medio del Senado, que preside el parlamentario Manuel José Ossandón (RN). En ella, Bachelet no solo presenta sus excusas al futuro presidente, sino que también le deseó éxito y buenos deseos de cara a los cuatro años que Kast estará al mando del Ejecutivo.

    Con esto, Bachelet se suma a Ricardo Lagos entre el listado de expresidentes que se ausentarán de la ceremonia del próximo 11 de marzo. Quien fuese mandatario del país entre el 2000 y el 2006 se excusó por motivos de salud, ya que se encuentra retirado de la vida política desde hace un buen tiempo.

    Quien sí asistirá a la ceremonia es el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, democratacristiano que ha tenido significativos acercamientos con Kast, incluso durante la recta final del periodo de campaña presidencial en que el republicano derrotó a Jeannette Jara (DC).

    Bachelet parte a Nueva York y alista viaje a Suiza

    A días del cambio de mando, Bachelet tomará un avión rumbo a Nueva York este miércoles para asistir al 70° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas. Allí retomará su agenda internacional en medio de su candidatura por la Secretaría General del principal organismo multilateral.

    Al evento fue invitada en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid, organismo internacional conformado por exmandatarios del sector. El encuentro al que irá Bachelet, según su página web, se fundó en 1946 y es “el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial dedicado exclusivamente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres”. En su calidad de exdirectora de ONU Mujeres, la expresidenta ya ha participado de la instancia.

    Cuando retorne a Santiago el despliegue de Bachelet continuará casi de inmediato. Esto porque la expresidenta ya proyecta viajar en los próximos días a Suiza, para mantener su periplo internacional por su candidatura.

    Hasta ahora el despliegue de Bachelet cuenta con el apoyo de la Cancillería que instruyó a todas las embajadas a activarse en favor de la postulación de la expresidenta.

    El otro día, sin ir más lejos, los representantes de Chile, Brasil y México se reunieron con altos representantes de Rusia para informar sobre la candidatura de la otrora alta comisionada para los DD.HH. de la ONU.

    El mismo presidente de Brasil, Lula da Silva, también ha incluido el tema en sus giras internacionales. La semana pasada, por ejemplo, puso el tema sobre la mesa en una reunión que sostuvo con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

