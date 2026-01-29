SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Cambio de mando: Illanes recibe a Feres en La Moneda y bilaterales se retoman la próxima semana

    La directora administrativa de la Presidencia se juntó con su sucesor este miércoles en Palacio. El lunes siguiente los ministros del comité político retomaran las citas con los integrantes del gabinete de Kast.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Antonia Illanes y Julio Feres

    A la misma hora en que el gobierno de Gabriel Boric estaba reforzando su ofensiva contra la UDI y deslizando críticas contra José Antonio Kast, la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes (FA) recibió en La Moneda a quien será su sucesor desde el próximo 11 de marzo: Julio Feres, un hombre de extrema confianza del republicano.

    La cita bilateral se dio en el marco del proceso de cambio de mando entre la administración saliente de Boric y la entrante de Kast. En ese sentido, el Presidente en ejercicio y el Mandatario electo se han reunido en tres ocasiones, mientras que el lunes pasado se juntaron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor, Claudio Alvarado.

    La cita se realizó con total hermetismo. Julio Feres, de hecho, entró y salió de La Moneda sin ser captado por los medios de comunicación que se interesaron en la reunión. Es decir, no hubo declaraciones de ninguno de los protagonistas, a diferencia de lo ocurrido el lunes pasado entre Elizalde y Alvarado.

    Consultados desde Presidencia, se comunicó que “la reunión entre la Directora Administrativa de la Presidencia de la República, Antonia Illanes, y el futuro director administrativo del presidente electo, Julio Feres, fue muy productiva y ambos seguirán en contacto para coordinaciones futuras”.

    Una de las ideas que más generó expectativas del encuentro fue la posibilidad de que abordaran la idea de José Antonio Kast de instalarse a vivir en La Moneda por los cuatro años que dure su mandato.

    La adecuación de un espacio para el nuevo mandatario en el palacio de gobierno pasa, en parte, por la dirección administrativa de la Presidencia. Hasta ahora es una conversación abierta y Kast ya ha visto opciones. Una de ellas es instalarse junto a su esposa, María Pía Adriasola, en las dependencias de la oficina de la dirección sociocultural del gobierno.

    Ante la intención de Kast, en el gobierno de Boric han decidido que la adecuación de una oficina a un espacio para vivir dependerá exclusivamente del gobierno entrante.

    Vallejo: “no es nuestra tarea remodelar ningún espacio”

    Así lo reafirmó este miércoles la vocera de gobierno, Camila Vallejo: “Si ellos tienen inquietudes al respecto, está bien, pero no es nuestra tarea habilitar, refaccionar ni remodelar ningún espacio que termine generando una residencia específica o alojamiento para la futura primera dama, porque es una decisión política del próximo Gobierno y será su responsabilidad”.

    Tras la cita de este miércoles, las bilaterales se retomarán la próxima semana, con reuniones entre los ministros del comité político.

    Todo se reactivará luego de que el lunes en La Moneda se vuelvan a reunir Elizalde con Alvarado. Luego, durante la semana, en Palacio proyectan encuentros bilaterales como el que se dará entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con su sucesor, Jorge Quiroz, donde se pueden revisar los recursos para proyectos pendientes como Sala Cuna, y la cita entre la vocera Camila Vallejo y su sucesora, Mara Sedini.

