Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, dio a conocer este miércoles viajará a Chile con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Se trata del primer viaje de una autoridad boliviana a Chile del gobierno del presidente Rodrigo Paz.

El periplo representa un cambio en la relación bilateral entre ambos países, la cual ha estado marcada por la ruptura diplomática de 1978 dada la demanda marítima de Bolivia.

Es por eso que, según señaló el ministro de Relaciones Exteriores, en el encuentro con autoridades chilenas se suscribirán acuerdos para restablecer este nexo diplomático.

“Mañana me estoy trasladando al vecino país de Chile para poder suscribir acuerdos que hemos venido trabajando para darle materialidad al anuncio que el presidente hizo de retomar las relaciones diplomáticas con el hermano país”, dijo Aramayo.