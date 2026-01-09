Canciller boliviano dice que existe un “sí rotundo” para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile este año

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, asegura que desde que asumió el presidente Rodrigo Paz en noviembre, su administración ha dialogado con autoridades chilenas y que existe una comprensión compartida de que ambos países tienen más razones para cooperar que para mantenerse anclados en sus diferencias históricas. Y, al parecer, el gobierno de Paz quiere dar el paso siguiente: avanzar este año en la reanudación de relaciones diplomáticas con Chile, rotas desde 1978.

En entrevista exclusiva con el medio boliviano Brújula Digital, Aramayo afirmó que existe un “sí rotundo” para avanzar hacia la normalización y eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, aunque aclaró que el proceso debe darse con respeto a los tiempos políticos del país vecino y sin que Bolivia renuncie a su histórica reivindicación marítima. Con todo, dijo que Bolivia espera que en 2026 se de esa reanudación de las relaciones.

Canciller Aramayo espera que este año se reanuden las relaciones diplomáticas con Chilehttps://t.co/TfevkKde1f pic.twitter.com/SqZk9OBHmq — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) January 9, 2026

“Siempre hemos puesto sobre la mesa que no renunciamos a nuestra reivindicación marítima, pero también estamos convencidos de que nos unen muchos aspectos: lo geográfico, lo turístico, lo comercial”, afirmó. “En 2026 debería producirse la reanudación diplomática”, agregó.

El jefe de la diplomacia boliviana subrayó que la economía de ambos países está estrechamente vinculada, en particular por el uso de puertos chilenos por parte de Bolivia. “La presencia boliviana en los puertos chilenos genera economía en Chile, y la economía boliviana no puede pensarse sin los puertos chilenos. Entonces, ¿por qué no apostar a perfeccionar ese relacionamiento?”, planteó.

Consultado por Brújula Digital sobre las declaraciones duras que surgieron desde Chile durante la campaña electoral –particularmente en materia migratoria y de control fronterizo–, incluso del propio presidente electo, el canciller boliviano consideró que muchas de esas posturas respondieron a coyunturas propias del período electoral y a presiones internas. A su juicio, gobernar implica necesariamente “redefinir prioridades”.

En ese marco, Aramayo destacó como “muy positiva” la llamada telefónica que se produjo entre el presidente Rodrigo Paz y el mandatario electo en Chile, José Antonio Kast, la cual –según dijo– evidenció la voluntad política existente para avanzar en otros temas pendientes. “La diplomacia es el arte de construir. La política es el arte de construir realidades que muchas veces parecen impensables”, señaló.

Raúl Peñaranda, editor de Brújula Digital, entrevista al canciller Fernando Aramayo. Foto: Brújula Digital

Como ejemplo de acercamientos entre ambos países, Aramayo mencionó el inicio de un estudio binacional, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, para analizar el estado de las cuencas compartidas en la frontera. Asimismo, recordó que recientemente autoridades de ambos países realizaron visitas conjuntas para evaluar la situación de los puertos y el transporte pesado, y que ya se definió una agenda operativa de trabajo.

El canciller adelantó que los días 14 y 15 de enero se realizará una nueva visita para abordar, entre otros temas, el funcionamiento de la ventanilla única de apoyo a las inversiones externas creada en Bolivia mediante el Decreto Supremo 5503. También dijo que el presidente Paz y él planean viajar a Chile a la posesión del presidente Kast el 11 de marzo próximo.