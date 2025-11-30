Carmona dice que el PC “salió fortalecido” tras las parlamentarias y prepara evaluación global para después del balotaje

Tras un despliegue de reuniones en regiones con delegaciones del Partido Comunista de distintas zonas del país, El presidente de la tienda, Lautaro Carmona, reflexionó respecto a la recta final de la campaña presidencial de Jeannette Jara.

En diálogo con radio Nuevo Mundo, el líder del PC afirmó que “es posible vencer, más allá del trabajo que está haciendo la ultraderecha y la derecha de crear la sensación que la elección está resuelta”.

“Creo que hay un compromiso y se fue construyendo una mística que es propia de la épica que nos toca disputar el 14 de diciembre, pero también hay una clara conciencia de lo que significa como peligro de retroceso a los avances alcanzados el que triunfara José Kast, eso también está muy marcado”, aseguró.

“Mi conversación con el partido fue el partido salió fortalecido, sin perder sentido crítico. Todos estamos conscientes que la evaluación de la jornada global será después del 14 de diciembre, porque ahora lo que vale por Chile, por la historia, por el futuro, es el 14 de diciembre en que ratifiquemos como primera fuerza a nuestra candidata a Jeannette Jara y ganemos la Presidencia de la República”, sostuvo.

Por otro lado, comentó las afirmaciones de la senadora electa Vanesa Kaiser, respecto a que en un eventual triunfo de José Antonio Kast, la oposición intentará “un golpe de Estado” contra su gobierno.

“Esto es una odiosa campaña, usando el peor recurso de las campañas del terror que alguna vez se usaron en nuestro país para, por esa vía de despertar una fobia que es irracional, sacar ventajas en beneficio propio a falta de ideas”, dijo.