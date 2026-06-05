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    Política

    Carolina Tohá en entrevista con la revista de radio Duna: “Sin seguridad todo lo demás es música”

    En la primera edición de esta nueva propuesta de la emisora la exministra del Interior realizó un crudo análisis del gobierno de José Antonio Kast y del Frente Amplio. También abordó su futuro político.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Desde la Redacción

    Por primera vez en más de tres décadas desde su debut en la FM, radio Duna llega al formato impreso con la edición especial de una revista que propone una mirada a los grandes procesos y las ideas están marcando la actualidad. Y en esta primera edición una de la entrevistadas es la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

    En una conversación con el periodista Matías del Río, la exprecandidata presidencial, abordó su actual rol; el estado actual de la política; el futuro de la oposición; los “traumas” del Frente Amplio; el gobierno de José Antonio Kast y la relevancia de la Seguridad para la centroizquierda, entre otros temas.

    Así, por ejemplo, al ser consultada por su protagonismo en materia de Seguridad, sostuvo que es “esencial que ocupe un lugar importante en el proyecto del progresismo”.

    Y sobre si hay personas de su sector político que le da la misma relevancia manifestó que: “Sí, cada vez más gente. Es condición habilitante para muchas otras cosas. Sin seguridad, todo lo demás es música. Es una base civilizatoria de cualquier proyecto político”.

    En esa misma línea, sostuvo que donde a la izquierda más le ha costado es en “tener una capacidad de respuesta muy elocuente. Cuando un ciudadano enfrenta una agresión delictual, no se le puede responder diciéndole esto es producto de la desigualdad’ o ‘hay personas que no tuvieron oportunidades’. Hay que decirle ‘te voy a proteger’. No puede haber complejos”.

    La entrevista de Carolina Tohá en la revista de Duna.

    El estado actual de la política

    También se le consultó si piensa en una futura candidatura presidencial. “En este momento es como que me preguntes: ¿Cuántos nietos vas a tener?“, respondió.

    A su vez, sobre su distancia actual con la primera línea política, sostuvo que “he sido civil muchas veces. En mi vida siempre he tenido una oscilación entre momentos muy álgidos y alta exposición y otros más retraídos”.

    Y añadió que hoy no está muy visible, “pero buscando una reflexión común de cómo transitar en este tiempo que viene”.

    Sin embargo, advirtió sobre el estado actual de la política. “Tengo una opinión muy reservada de la calidad de nuestro debate público, nos cuesta mucho situar dónde están realmente los dilemas de Chile”, señaló.

    Agregó que: “Se ha vuelto muy rentable hablar en fácil, hacer caricaturas. Necesitas salir en la prensa, ser reconocida. Quienes no estamos expuestos a ese tipo de necesidad o prioridad, podemos aportar otra mirada y contrapesar un poquito”.

    Oposición, Kast, FA y más

    Consultada sobre el rol que debe tener la oposición, la exministra señaló que: “Yo creo que es construir esperanza. Hay oscurantismo, hay miedo. Lo que yo escucho permanentemente de las actuales autoridades es cómo defendernos unos de otros. En ese clima las miradas progresistas naufragan”.

    Sobre el gobierno de Kast, se declaró: “Muy preocupada. Hay diferencias que uno puede tener desde las ideas y desde los valores, y yo tengo un abismo con esas personas. Lo que pasa es que hay gente que lo puso en duda, que dijo ‘en realidad, él ha evolucionado. No, yo creo que tiene una manera de pensar que es muy radical, y el mundo que lo acompaña políticamente también”.

    Me preocupa mucho ver a un gobierno que no cree en las políticas públicas, cree en las medidas y las acciones. Entonces se piensa que desmantelar capacidades del Estado para hacer políticas públicas y eso es muy complejo, porque la solidez de Chile en gran parte descansa ahí y las actuales autoridades lo ningunean por completo”, añadió.

    En tanto, Tohá abordó la incorporación del Socialismo Democrático en el gobierno de Gabriel Boric. “Sentí todo ese proceso como algo super sanador, fue un reconocimiento, la reivindicación de una capacidad política que había estado muy estigmatizada por mucho tiempo”.

    Sobre el exmandatario sostuvo que “más que una evolución de él en su visión política, es la evolución de alguien que pasa a ser Presidente de la República”.

    En esa misma línea, cuestionó los ataques que sufrió durante la primaria del progresismo por parte del Frente Amplio.

    “Para mí fue una cosa demoledora, impresionante. Jamás me esperé lo que vi en esa campaña (...) Porque en el gobierno hicimos un recorrido, una síntesis, un aprendizaje. En esta misma casa, muchas veces. Entonces había cosas que se supone habíamos superado, pero volvieron a la primera de cambio. Hay una pulsión ahí, que vuelve una y otra vez”.

    En esa línea, agregó: “El FA no puede seguir vendiendo la pescá en los dos lados (...) El FA quiere seguir quedando bien con un público que no se quiere hacer cargo de ciertos límites, ciertos problemas, ciertos trade off. Esa es una gran diferencia: el Socialismo Democrático viene de una tradición donde su trauma es el Golpe. El trauma del FA es el gobierno progresista que no transforma. Ellos viven peleando con ese monstruo”.

    La revista de Duna

    Además de la entrevista a Tohá, la nueva revista de Duna mezcla una serie de contenidos que han forjado su identidad como medio, dando espacio a cada uno de sus programas con textos que están a cargo de los conductores de esos espacios.

    Así “Duna en Punto” hizo un análisis de las fuerzas y dinámicas que caracterizan al nuevo Congreso chileno. “Hablemos en Off”, una conversación con el filósofo e investigador Manfred Svensson y el exministro de Hacienda Mario Marcel.

    En la sección de “Información Privilegiada”, la economista y experta en data science Cuky Pérez. En “Cambios que Transforman” se revisa el ambicioso plan de establecer un hub de emprendimiento biotecnológico en Puerto Varas. “Santiago Adicto”, propone una reflexión sobre la presencia de la escultura chilena en los espacios de la ciudad y una revisión a sus principales exponentes. “Aire Fresco” entrevista a Isabel Allende y Alberto Fuguet. En “Espíritu Científico” dos investigadores proponen nuevas perspectivas a la historia y la práctica de la ciencia: el botánico italiano Stefano Mancuso y el sociólogo británico Jonathan Kennedy.

    En “Nada Personal” está la conversación a fondo con Carolina Tohá. En “Terapia Chilensis” hay una opinión de Héctor Soto y una conversación entre Noam Titelman y Hernán Larraín. En “Sintonía Crónica” se entrega una playlist de 31 canciones imprescindibles de los “sonidos de tu mundo”. La revista cierra con “Todo sobre mi viaje” y su invitación a recorrer clásicos y conocer novedades como un restaurant chileno con estrella Michelin en Singapur.

    Con la firma de sus principales voces de Duna en sus textos, Revista Duna puede revisarse en la página web Duna.cl y a través de las redes sociales de la radio, @RadioDuna a partir de este domingo.

    Más sobre:Carolina ToháRevista Radio DunaDuna

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