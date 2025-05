Las últimas revelaciones vinculadas al caso de ProCultura continúan generando movimientos por parte de la oposición. Ahora desde las bancadas parlamentarias de Chile Vamos solicitaron a la Cámara la realización de una sesión especial que permita abordar los posibles casos de financiamiento irregular de la política y corrupción de las instituciones públicas, además del rol que podría haber tenido el Estado en ello.

La iniciativa parlamentaria fue inicialmente levantada por la bancada de Renovación Nacional (RN), pero detallan que desde los demás partidos de oposición en Chile Vamos ya habrían socializado la idea de apoyar la sesión.

“La presunta utilización de fondos públicos para campañas políticas no solo afecta la probidad administrativa, sino que erosiona la legitimidad de nuestras instituciones y la confianza ciudadana en la democracia”, advirtieron desde RN.

Caso ProCultura: bancadas de Chile Vamos piden sesión especial para abordar eventual financiamiento irregular de campaña de Boric. En la foto, los diputados Miguel Mellado y Carla Morales.

Los parlamentarios de oposición esperan que a la sesión especial pueda asistir el ministro del Interior, el fiscal nacional, la presidenta del Consejo Directivo del Servel y el director del Servel.

“Nosotros, en la Cámara de Diputados, los jefes de bancada de oposición, le hemos pedido al presidente de la Cámara que cite una sesión de sala lo más urgente posible para tratar este escándalo nacional que es el financiamiento irregular de la política en campañas oficialistas, y especialmente el supuesto financiamiento irregular de la campaña del presidente Boric”, señaló respecto a la sesión el jefe de bancada de RN, Miguel Mellado.

En tanto, la diputada de RN Carla Morales sostuvo que “lo que está en juego aquí no es solo la transparencia del proceso electoral pasado, sino la credibilidad de todo el sistema democrático. Por eso como oposición estamos unidos en exigir que las autoridades comparezcan ante la Cámara y entreguen explicaciones claras. El país no puede tolerar más impunidad en materia de corrupción política”.

La acción opositora se gesta principalmente por las sospechas que generaron una conversación del pasado 14 de octubre de 2024 en que participaron la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de ProCultura, el fundador de la fundación, Alberto Larraín, y la representante legal de esta, María Constanza Gómez.

Según la transcripción realizada por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), en ese diálogo, una mujer que se identifica como “Lucía” habría solicitado una suma de dinero que la fundación le adeuda. Mientras fluye la conversación, Larraín en un momento le señala: “no, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

Además de esta sesión, durante la jornada del sábado ya desde Renovación Nacional habían enviado un oficio al Servel por esta situación.