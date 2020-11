Claudio Orrego, en dos ruedas rumbo a la gobernación de Santiago

En el caluroso enero de este 2020, cuando el coronavirus era todavía una realidad distante y radicada en China, Claudio Orrego Larraín (1966) -hoy ganador de las primarias de Unidad Constituyente para la gobernación de la RM- sufrió un accidente mientras realizaba una de las cosas que más le gusta hacer. Fue en la autopista Andrés Bello, en medio de la selva de cemento.

“Fue un jueves. Estaba yendo a Radio Cooperativa por la autopista Andrés Bello. Había un grupo de ciclistas delante mío. Quise adelantar, toqué la campanilla, pero uno de los sujetos no me escuchó. Se abrió y me pegué un costalazo de madre y señor mío. Estaba sangrando y quedé rasmillado”, contó Orrego posteriormente al medio LUN. Producto del porrazo, el militante democratacristiano resultó con cinco costillas quebradas y un hombro luxado.

Instalada ya la pandemia en el país, Orrego tuvo el tiempo para recuperarse y volver a tomar la bicicleta, con la que suele realizar mucha actividad outdoor, haciendo senderismo en las dos ruedas. Tanto así, que para lanzar su campaña como precandidato a la gobernación de Santiago lo hizo justamente pedaleando, con un circuito digno de Richard Tormen y que denota que es un ciclista habitual: desde la Plaza San Enrique, en Lo Barnechea, hasta la Plaza de Maipú.

No es la primera vez que se vincula el nombre de Claudio Orrego a un cargo público. Anteriormente, fue concejal por Peñalolén entre 1996 y el 2000. Luego, ocupó los ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos.

Posteriormente, fue alcalde de Peñalolén por dos períodos, entre 2004 y 2012, e intendente de la región Metropolitana durante el segundo gobierno de la exmandataria Michelle Bachelet.

Nacido en Santiago, Claudio Orrego es hijo de un destacado militante de la DC, el historiador Claudio Orrego Vicuña, quien además fue parlamentario y un cercano consejero del Presidente Eduardo Frei Montalva. Dentro de las múltiples corrientes de la falange, se ubica en la denominada “Príncipes”, que agrupa entre otros, a nombres como Alberto Undurraga, Ignacio Walker o Sergio Espejo, y que representa un ala más conservadora dentro del partido.

Estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica. En sus años como alumno de la tradicional casa de estudios participó en el Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, una agrupación que tenía como su norte la defensa de los derechos humanos durante el régimen militar. Además, fue presidente de la FEUC, en 1990.

Esta es la segunda ocasión en que Claudio Orrego se presenta a una elección primaria. La anterior fue en 2013, cuando fue el abanderado de la DC en las primarias presidenciales de la Nueva Mayoría, donde compitió contra José Antonio Gómez, Andrés Velasco y Bachelet.