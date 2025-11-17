Codina por segunda vuelta entre Jara y Kast: “El escenario hoy día es un escenario muy distinto a la elección anterior”

El integrante del comando de José Antonio Kast, German Codina, se refirió durante la mañana de este lunes a los resultados de la elección de este domingo y la próxima segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, apuntando que el escenario que hay hoy en día es “muy distinto” al de las elecciones presidenciales de 2021.

Cabe recordar que en las elecciones de 2021, José Antonio Kast se impuso en un comienzo a Gabriel Boric, con un 27,91% frente a un 25,83% de los votos, siendo derrotado en segunda vuelta.

“El escenario hoy día es un escenario muy distinto a la elección anterior y nosotros lo que creemos es que nadie es dueño de los votos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hablarle a la ciudadanía, hablarle a la gente, tanto a la gente que apoyó a Parisi como a la gente que apoyó a Kaiser, que apoyó a Matthei”, apuntó Codina.

Codina además destacó los gestos de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, quienes entregaron su apoyo a Kast apuntando que “lo que vimos ayer fue grandeza tanto por parte de Kaiser como de Matthei y nosotros obviamente lo recibimos con los brazos abiertos, creemos que tanto en la derrota como en el triunfo uno siempre tiene que actuar con humildad y grandeza”.

“No podemos permitir que el mismo comunismo que se instaló en otras democracias latinoamericanas deteriorando las bases del Estado de Derecho, las libertades, la libertad de prensa y generando estados verdaderamente totalitarios pueda avanzar en nuestro país”, agregó Codina.

Finalmente, según apuntó “creemos que se juega el futuro de Chile el 14 de diciembre, es verdaderamente una situación en la que la gente va a elegir o la continuidad, elegir a Jara va a significar que sea Boric el que siga gobernando o elegir a José Antonio Kast que significa un cambio profundo”.