Comando de Jara suma al senador Juan Luis Castro (PS) como vocero en temas de salud

Al mediodía de este lunes, el comando de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), anunció un nuevo refuerzo en sus vocerías. Se trata del senador socialista Juan Luis Castro, de profesión médico cirujano.

“Quiero agradecer la disposición del senador, quien se sumará como vocero en un área tan prioritaria como es la salud pública, que constituye uno de los ejes principales en nuestro programa de gobierno”, dijo Jara.

Según informaron desde el comando, el parlamentario trabajará junto a la exministra de Desarrollo Social y Familia, Jeannette Vega, en esta área.

“Luego de una trayectoria, como he sido presidente del Colegio Médico, senador, presidente de la Comisión de Salud, no me cabe sino decir, solo con Jeannette Jara, es posible hacer las grandes transformaciones y combatir la desigualdad ¿dónde? En las listas de espera, que hoy día son casi tres millones de personas", planteó el senador.

Junto con ello, resaltó la idea que Jara sumó del programa del excandidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, sobre eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los medicamentos, aunque con matices: “En el acceso a los medicamentos, donde claramente el IVA, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, tiene que ser rebajado o eliminado los medicamentos. ¿Y dónde más? En la salud mental Porque hoy día los trastornos de ansiedad, de la depresión, son de cada día y eso hay que abordarlo con mucha profundidad, superando la dificultad de acceso”.

La incorporación de Castro se da luego de que el viernes Jara anunciara la llegada de 40 refuerzos a su comando. En esa ocasión, designó a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, como jefa de campaña, al exministro Francisco Vidal (PPD) como vocero y a distintas personalidades públicas como embajadores, entre ellos la actriz Eliana Albasetti, la divulgadora científica Teresa Paneque y el cantante urbano Balbi El Chamako, quien luego fue removido dado que existía una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra.