    Política

    Jara presenta refuerzos en su comando tras renuncia de Quiroga y anuncia a Vodanovic como jefa de campaña

    También sumó a Francisco Vidal como vocero y dio a conocer encargados por regiones.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Diego Martin

    El comando de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, dio a conocer este viernes los nombres que se van a sumar a la campaña de cara al balotaje del 14 de diciembre.

    Jara había adelantado que pretendía reforzar su equipo con alcaldes y gobernadores del sector, manteniendo a sus colaboradores cercanos.

    Ante la renuncia de su jefe estratégico, Darío Quiroga, por sus dichos sobre el Partido de la Gente y Zandra Parisi y su hermano, la abanderada debió hacer ajustes en la cabeza del comando y en el diseño.

    “Vamos a sumar a encargados por regiones que van a llevar la voz, la coordinación y además el trabajo territorial”, anunció Jara.

    La aspirante a La Moneda indicó que pretende dar forma a un “comando dos punto cero”, nombró a la senadora Paulina Vodanovic como jefa de campaña, sumó a Francisco Vidal como vocero y dio a conocer encargados por regiones.

    “Queremos que desde Arica hasta el último lugar de nuestro país en la zona sur, más allá de la carretera austral, en el altiplano y en cada comuna de Chile, estemos presentes”, indicó.

    En Tarapacá, el encargado será el gobernador José Miguel Carvajal. En Arica el diputado Vlado Mirosevic. En Antofagasta, el gobernador Ricardo Díaz. En Atacama, la senadora electa PS Daniela Cicardini y la senadora DC Yasna Provoste. En Coquimbo, el alcalde Alí Manouchehri. En Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca. En O’Higgins, el diputado PPD Raúl Soto y el gobernador Pablo Silva. En la Región del Maule, los diputados Javier Muñoz y Consuelo Veloso. En Ñuble, el gobernador Óscar Crisóstomo. En Biobío, el senador Gastón Saavedra. En La Araucanía, el senador Ricardo Celis. En Los Ríos, el gobernador Luis Cuvertino. En Los Lagos, la diputada Emilia Nuyado y el diputado Héctor Ulloa. En Aysén, la senadora Ximena Órdenes y la diputada electa Andrea Macías. En Magallanes, el gobernador Jorge Mauricio Flies y la diputada reelecta Javier Morales. Y en la Región Metropolitana, la senadora Claudia Pascual.

    Jara indicó que van a iniciar su despliegue territorial en la Región de Antofagasta y en la ciudad de Calama, zona en que Parisi se hizo fuerte en la primera vuelta.

    El DC Víctor Maldonado, Juan Carlos Urzúa del Partido Liberal y José Toro del PPD, se incorporan al comité estratégico que será ahora coordinado por el senador comunista Daniel Núñez.

    Carlos Ominami se sumará al equipo económico.

    Además, habrá una coordinación zonal. En el norte, los encargados serán la senadora electa Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri y en la zona centro-sur, la senadora Alejandra Sepúlveda y la senadora electa Beatriz Sánchez.

    También dio a conocer nombres del mundo de la cultura y el deporte que van a trabajar en la campaña como la divulgadora científica Teresa Paneque, los actores Felipe Ríos y Erto Pantoja, el humorista Marcelo Valverde, la escritora Alejandra Costamaña, el cantante urbano Balbi el Chamako y el exfutbolista Rodrigo Goldberg.

