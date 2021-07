Comisión de Reglamento de la Convención acuerda que quienes se abstengan en votaciones de la instancia no se considerarán para quórum de las decisiones

La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional acordó esta jornada que quienes se abstengan en las votaciones que lleve a cabo la instancia serán considerandos como “no votantes” y, por ende, no se les tomará en cuenta para definir el quórum de las decisiones que se adopten en este espacio.

Así se estableció luego de que se aprobará por 15 a 14 una propuesta realizada por las convencionales Bárbara Sepúlveda, Natividad Llanquileo e Ingrid Sepúlveda. Los apoyos vinieron de representantes de pueblos originarios, Lista del Pueblo, Chile Digno y Movimientos Sociales. Mientras que en contra estuvieron integrantes de Vamos por Chile, Lista del Apruebo, algunos independientes, entre otros.

“Para adoptar cualquier clase de acuerdo que no tenga otro quórum fijado, se deberá contar con la mayoría simple de convencionales presentes y votantes, esto es, más del 50% de votos afirmativos, válidamente emitidos. Para los efectos de estas las normas mínimas de funcionamiento de esta Comisión, se entenderá que la expresión “convencionales presentes y votantes” se refiere a las y los convencionales con derecho a voto, que se encuentran presentes y que votan a favor o en contra. Quienes se abstengan serán considerados no votantes. No se entenderán votos válidamente emitidos los votos nulos y blancos”, establece el texto que fue aprobado hoy por la Comisión.

Asimismo se explicó que en caso de haber un empate, la propuesta que se someta a la votación de la Comisión será rechazada por no cumplirse quórum requerido.

La convencional del Distrito 9, Bárbara Sepúlveda, que impulsó la propuesta, celebró la votación y aseguró que esperaba que “ojalá sea un precedente para todas las Comisiones”.