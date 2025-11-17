OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    El expresidente del PPD. Sergio Bitar y los voceros de Jara, Alejandra Sepúlveda y Ricardo Lagos Weber reconocieron que los resultados no eran lo que esperaban y que deben reflexionar sobre los votos que obtuvo Parisi.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 16 de noviembre 2025. La candidata Jeannette Jara realiza punto de prensa luego de los resultados a las elecciones presidenciales 2025. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El 26% de los votos que obtuvo la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), esta jornada, fueron suficientes para avanzar en primer lugar a la segunda vuelta, junto a José Antonio Kast, mas no para superar el umbral del 30% que le dieron todos los sondeos de opinión.

    Ante esta situación, la propia candidata reconoció antes de subir al escenario en que daría su discurso que, “uno siempre espera mejores resultados, esa es la realidad, pero eso nos hace plantearnos mayores desafíos”.

    Y en su comando los voceros Alejandra Sepúlveda (Ind.) y Ricardo Lagos Weber (PPD), secundados por el expresidente del PPD, Sergio Bitar, abordaron el guarismo que la abanderada de Unidad por Chile no superó.

    “Mal, ¿cómo no va a ser malo que una candidata de toda la izquierda termine con menos del 30%? Yo espero que llegue a más del 30%. Esto nos tiene que hacer meditar profundamente que el camino que hemos seguido para llegar hasta aquí no es el que tenemos que darle al pueblo de Chile como centro izquierda nacional. Esa es mi primera reflexión. Hay que trabajar ahora porque la segunda vuelta sea mejor. Tenemos que trabajar todos. Pero acá el pueblo chileno uno no puede dejar de pensar que nos está dando la espalda. ¿Por qué? No lo estamos haciendo bien. Eso es mi reflexión“, planteó Bitar.

    Seguidamente, reconoció que Jara debe conectar con electorado de Franco Parisi, el candidato del Partido de la Gente que alcanzó el tercer lugar de las preferencias en estos comicios. “La campaña de la segunda vuelta tiene que ir sin duda a acercarse al voto de Parisi. Tiene que acercarse a la otra gente que sacó muy poquitos. Y tiene que mostrar que nosotros somos los garantes de la democracia en Chile. O sea, yo no veo otra fuerza que garantice la democracia más que nosotros”.

    “Y ahora Matthei que lo está apoyando (a Kast) el riesgo para Chile de que esta gente use el autoritarismo como un instrumento que están usando en todas partes solamente lo podemos contener nosotros. Por eso la responsabilidad nuestra es muy grande y en la segunda vuelta tenemos que hacer un esfuerzo adicional”, añadió.

    Por su lado, la senadora Alejandra Sepúlveda reconoció: “Lo de la brecha, sin duda, no era lo que esperábamos, pero eso es lo desafiante, ¿no? Ahora lo de Parisi y de todos los otros candidatos, creo que hay que reflexionar, hay que mirar los votos, hay que ver cómo esto además se construye en la región, cómo se vio en la región. Pero aquí vamos a conversar con todos, fundamentalmente no es con el candidato o la candidata lo que tenemos que conversar. Lo que tenemos que conversar es con esos votantes, con esas personas, con esa familia"

    “Esto está recién comenzando. La primaria de la derecha ya fue. Ahí está. Ahí está. Hoy ya tenemos a Kast ahí. Y yo concuerdo absolutamente que lo que hemos dicho durante toda la campaña, toda la campaña, ¿cuándo responde? ¿Cuándo va a decir lo que piensa? ¿Cuándo va a decir efectivamente qué es lo que tiene que pasar con nosotros, con las mujeres y nuestros derechos? ¿Qué es lo que va a decir, lo cierto con los 6 mil millones de dólares en 18 meses? ¿Dónde está el recorte? ¿Dónde está? Entonces, ¿saben? Él tiene que dar muchas explicaciones al país", argumentó.

    Lagos Weber, en tanto, planteó: “Acá tenemos que escuchar lo que dijeron los chilenos fuertes y claros, ¿ya? Porque la votación no fue que dos personas capturaran la votación tremenda y el resto fueron de un dígito. Acá hay un candidato que queda en el camino que tiene una importante votación. Y sobre eso nosotros tenemos que escuchar e ir y hacer propuestas".

    “Esta elección, como les digo, está abierta, son cuatro semanas que van a pasar rápido, tenemos que hacerlo a la mejor disposición, con la mayor fuerza posible, con mucha claridad, y ojalá que hayan respuestas, es permiso de ganar en debates presidenciales, para que vayan varios en esta materia, y pongámonos en las primeras mesas, y los chilenos o chilenas van a decidir, pero esto está abierto”, agregó.

    Más sobre:Jeannette JaraComandoUmbralRicardo Lagos WeberAlejandra SepúlvedaFranco Parisi30%Sergio Bitar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje

    Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    Kaiser se suma a punto de prensa con Kast tras su paso al balotaje y republicano reitera llamado a la unidad

    Evelyn Matthei y Johannes Kaiser reconocen triunfo de José Antonio Kast y llaman a apoyar su candidatura

    Tohá destaca paso de Jara al balotaje y reconoce: “Esta elección siempre ha sido cuesta arriba”

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje
    Chile

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje

    Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera
    Mundo

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena