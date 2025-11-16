Cómo se vivió en el comando la sorpresiva irrupción de Parisi en el tercer lugar de las elecciones presidenciales

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se presentará a las 21:00 a su comando para reaccionar el tercer lugar alcanzado en estas Elecciones Presidenciales 2025.

El economista logró replicar la hazaña alcanzada en 2021, cuando también se alzó con el tercer lugar de las preferencias a nivel nacional.

Se espera que el candidato entregue un mensaje a sus adherentes, mientras se mantiene la expectación por un eventual apoyo a alguna de las candidaturas de Jeannette Jara o José Antonio Kast, recordando que, durante su campaña, Parisi apuntó en múltiples ocasiones contra los candidatos de segunda vuelta, asegurando que “ni fachos ni comunachos”.

Desde el comando se mantienen atentos al arribo del economista, que de manera sorpresiva logró doblegar las proyecciones que lo ubicaban en un quinto lugar.

La secretaría general del Partido de la Gente, Denisse catalán, manifestó la alegría de la colectividad con los resultados, aseverando que “hay muchos que dijeron que el PDG iba de caida, pero hoy demostramos que seguimos siendo la tercera fuerza, y eso seguirá intacto”.

SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE