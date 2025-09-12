SUSCRÍBETE
Política

Condena a Bolsonaro: Kast apunta que en Brasil “hay jueces con una ideología muy marcada” y cuestiona pronunciamiento de Boric

El abanderado republicano además valoró algunas de las medidas impulsadas en la administración del exmandatario brasileño.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
José Antonio Kast / Jair Bolsonaro / Gabriel Boric

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, la mañana de este viernes se refirió a la condena de 27 años al exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado ocurrido en ese país en 2022 y, además cuestionó el pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con radio Infinita, el exdiputado fue consultado por el proceso judicial que vive el otrora jefe de Estado del país vecino, con quien mantuvo encuentros en el pasado.

“Él realizó políticas anticorrupción, en rebajas de temas tributarios, aceleramiento y términos de burocracia y combatir el crimen organizado, que hubo una baja ostensible. Siempre tuvo ahí una manifestación en contra del Poder Judicial. El Poder Judicial allá, ustedes saben, son pocos jueces, la mayoría fueron nombrados en el periodo anterior. Uno tiene que ser respetuoso de las resoluciones judiciales”, respondió.

A eso agregó que: “Las veces que he ido a Brasil, he visto que hay claramente una disputa política que no corresponde entre el Poder Judicial y el poder político, que es el Poder Legislativo. Y en algunos casos también se ha dado con el Poder Ejecutivo, y eso es evidente. Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada y que lo han hecho ver en resoluciones en contra de medios de comunicación, en contra de diarios digitales. Y que claramente entraron en una disputa política”.

El abanderado también criticó el pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric: “Creo que se ha caracterizado por el mal manejo en las relaciones internacionales (...) ha tenido una serie de opiniones en temas internacionales que yo no comparto para nada”.

Esto, luego que el Mandatario chileno valoró la condena contra Bolsonaro: “Mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida”, escribió Boric en su cuenta de X.

