“Mis respetos a la democracia brasileña”: Presidente Boric valora condena de prisión contra Jair Bolsonaro

El Presidente Gabriel Boric valoró esta noche a la condena recibida por expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado ocurrido en ese país en 2022 y que terminó con una serie de desmanes.

Durante esta jornada, se conoció que la Corte Suprema brasileña condenó a Bolsonaro tras haber desconocido los resultados de los comicios en los que se impuso Luiz Inácio Lula da Silva. además de promover los desórdenes e instalar la idea de un fraude electoral, lo que buscaba impedir la asunción de Lula.

En ese contexto, Boric usó su cuenta en X para referirse a la condena contra el exmandatario brasileño.

“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables”, señaló Boric.

En esa línea apuntó contra el gobernante de derecha y afirmó que “trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”.

De acuerdo a globo.com, la condena de Bolsonaro se desprende en que, de estos 27 años, 24 años y 9 meses son de prisión -para los delitos que requieren un régimen cerrado-, y 2 años y 9 meses son de detención, para los delitos que requieren un régimen semiabierto o abierto. Como la pena total es mayor a ocho años, Bolsonaro tendrá que empezar a cumplirla en régimen cerrado.