Mundo

“Mis respetos a la democracia brasileña”: Presidente Boric valora condena de prisión contra Jair Bolsonaro

El exmandatario brasileño fue condenado a 27 años de prisión por participar en un intento de golpe de Estado tras las elecciones en que resultó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

El Presidente Gabriel Boric valoró esta noche a la condena recibida por expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado ocurrido en ese país en 2022 y que terminó con una serie de desmanes.

Durante esta jornada, se conoció que la Corte Suprema brasileña condenó a Bolsonaro tras haber desconocido los resultados de los comicios en los que se impuso Luiz Inácio Lula da Silva. además de promover los desórdenes e instalar la idea de un fraude electoral, lo que buscaba impedir la asunción de Lula.

En ese contexto, Boric usó su cuenta en X para referirse a la condena contra el exmandatario brasileño.

“Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables”, señaló Boric.

En esa línea apuntó contra el gobernante de derecha y afirmó que “trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”.

De acuerdo a globo.com, la condena de Bolsonaro se desprende en que, de estos 27 años, 24 años y 9 meses son de prisión -para los delitos que requieren un régimen cerrado-, y 2 años y 9 meses son de detención, para los delitos que requieren un régimen semiabierto o abierto. Como la pena total es mayor a ocho años, Bolsonaro tendrá que empezar a cumplirla en régimen cerrado.

