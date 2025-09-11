Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, tras haber perdido las elecciones en 2022.

A pocas horas de que el Supremo Tribunal Federal obtuviera la mayoría de votos para condenar al exmandatario, su Primera Sala decidió dictar la condena de 27 años y 3 meses.

Como explica en el sitio Globo.com, de estos, 24 años y 9 meses son de prisión -para los delitos que requieren un régimen cerrado-, y 2 años y 9 meses son de detención, para los delitos que requieren un régimen semiabierto o abierto.

Como la pena total es mayor a ocho años, Bolsonaro tendrá que empezar a cumplirla en régimen cerrado.

Poco después de conocerse el dictamen de la justicia brasileña, Flavio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, condenó la condena fuertemente en redes sociales.

En un posteo que realizó en su cuenta de X aseguró que: “¡Hoy es el día en que la supremacía derrotó a la democracia! Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia, los perseguidores pasan a la escoria". Para luego concluir con “¡no renunciaremos a nuestro Brasil!“.

Hoje é o dia em que a supremacia venceu a democracia!

Os perseguidos injustamente entram para a História, os perseguidores para a escória.

Não vamos desistir do nosso Brasil!#BolsonaroInocente





Las etapas de la condena del tribunal

Horas antes de conocerse la extensión de la condena al exmandatario, por 4 votos contra 1, la Sala encontró a Bolsonaro culpable de los cinco delitos que le atribuye la Procuraduría General de la República (PGR) por los actos golpistas que intentaron derrocar la democracia e impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre finales de 2022 y principios de 2023.

El panel de cinco miembros logró la mayoría luego que la jueza Carmen Lucia votara a favor de condenar a Bolsonaro, coincidiendo con los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino. El juez Luiz Fux fue el único en disentir hasta el momento, votando a favor de la absolución del expresidente.

Esto convierte a Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país en ser condenado por atacar la democracia.

La sala también decidió condenar a los otros siete acusados ​​que fueron juzgados junto a Bolsonaro, entre ellos ex asesores y personal militar.

Estos son Alexandre Ramagem , ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia ( Abin ); Almir Garnier, ex comandante de la Armada; Anderson Torres , exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal. y Augusto Heleno, ex Ministro del Despacho de Seguridad Institucional.

Además de Mauro Cid , ex asesor presidencial y denunciante del complot golpista; Paulo Sérgio Nogueira, ex Ministro de Defensa, y Walter Souza Braga Netto , ex Ministro de la Casa Civil .