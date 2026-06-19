Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Israel cesará sus ataques contra Líbano porque “hace lo que él dice” y argumentó que, de no ser por él, el país liderado por Benjamin Netanyahu habría sido “aniquilado”.

“Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo”, señaló Trump sobre las autoridades israelíes durante una entrevista concedida al portal Axios al ser consultado si podrá “evitar” que Israel ataque a su país vecino.

El mandatario estadounidense aseguró que “si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido aniquilado” , tras lo que recordó la retirada unilateral de EE.UU. del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.

“Si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), recuerden que eso habría sido un camino legal hacia un arma nuclear. Pero si no hubiera hecho eso, y si no hubiera atacado su arsenal nuclear (de Irán) hace diez meses con los bombarderos B-2, Israel no existiría hoy”, señaló.

🇮🇱 President Trump tells @MarcACaputo on the next episode of The Axios Show that if it weren't for him, "Israel would have been eviscerated." pic.twitter.com/wgU93eSIb9 — Axios (@axios) June 19, 2026

El magnate republicano indicó además que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “ha trabajado bien” con él, pero que “‘Bibi’ les dirá: ‘Somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que controlamos todo, somos nosotros los que tenemos los bombarderos B-2’, etcétera”.

Para luego reiterar que su relación con el jefe del Ejecutivo israelí “es buena”, aunque reconoció que “tenemos que hacer que mantenga un poco la cordura”. No es la primera vez que se manifiesta de este modo sobre Netanyahu, de quien dijo esta semana que “es un buen buen hombre, pero a veces se deja llevar un poco por la emoción”

“Le dije a ‘Bibi’: ‘Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él” , declaró en rueda de prensa.

Jerusalén y Beirut están negociando un posible acuerdo que contemplaría la retirada de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, que se niega a dar el paso mientras continúe la invasión del país, mientras Teherán exige el repliegue israelí y el fin de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Washington.

De hecho, el propio Trump expresó su apoyo a un “alto el fuego total” en “todos los frentes, incluyendo en Líbano”, después de que el Ejecutivo israelí se distanciara del acuerdo y manifestara en repetidas ocasiones que no les involucra.

Embajador israelí afirma que sus tropas permanecerán en Líbano

Durante este mismo viernes, el embajador de Israel en EE.UU., Yechiel Leiter, confirmó a través de las redes sociales que su país está “firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” y afirmó que esta mañana había “detenido todas las operaciones ofensivas”, como consignó el diario The New York Times.

Sin embargo, en su publicación en X, Leiter hizo hincapié en la responsabilidad del partido-milicia chií libanés para preservar la paz, declarando esta tarde en redes sociales que “si Hezbolá respeta el acuerdo y cesa las hostilidades, encontrará paz”.

El diplomático además afirmó que las fuerzas israelíes permanecían en el sur del Líbano “para expulsar a Hezbolá de la zona y desmantelar su infraestructura terrorista”, añadiendo que “permaneceremos allí hasta que se cumpla esa misión” .

Israel remains firmly committed to an immediate ceasefire. At 11:30 this morning, Israel halted all offensive operations; Hezbollah and Iranian claims to the contrary are bold lies.



If Hezbollah honors the agreement and ceases its hostilities, they will be met with quiet.… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 19, 2026

Poco después, el Departamento de Estado de EE.UU. informó un comunicado que la próxima ronda de conversaciones entre Jerusalén y Beirut para lograr la paz tendrá lugar la semana que viene en Washington, tras un llamado entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente libanés, Joseph Aoun.

Durante esta jornada, el periódico neoyorquino además dio a conocer un informe de inteligencia estadounidense que asegura que es muy probable que Netanyahu continúe con las acciones militares contra Hezbolá, por encontrarse bajo una intensa presión dentro de su país debido a los constantes ataques de la milicia chií en el norte de su territorio.

Hasta este viernes, las ofensivas de Israel a Líbano suman al menos 49 muertos y 97 heridos, mientras que las cifras totales de víctimas por los mismos alcanzan los 3.980 fallecidos y 12.001 lesionados.