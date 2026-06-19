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    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Autoridades locales confirmaron que entre los lesionados se cuentan 11 en estado “muy grave”. El primer ministro Keir Starmer se refirió al incidente, declarando que sus "pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente perdió la vida".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Choque de trenes en la localidad británica de Bedford. Imagen redes sociales.

    Al menos una persona murió y 89 resultaron heridas a causa del choque de dos trenes cerca de la localidad británica de Bedford, en el centro del Inglaterra, como lo confirmaron las autoridades locales.

    Así lo señaló el subcomisario de la Policía de Transporte Británica, Stuart Cundy, en declaraciones recogidas por la cadena Sky News, tras ordenar un “amplio despliegue” de los servicios de emergencias para hacer frente a lo que calificó de “incidente grave”.

    “Estamos trabajando con rapidez para esclarecer lo sucedido y proporcionaremos más información en cuanto sea posible”, agregó.

    Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó hasta el momento que hay unos 89 heridos, entre ellos 11 en estado “muy grave” que ya fueron trasladados a hospitales, y 56 con lesiones “leves”.

    Más de 20 ambulancias, equipos especializados y seis ambulancias aéreas fueron desplegadas para dar respuesta al suceso, señaló el organismo.

    El choque ocurrió al sur del cruce de Elstow, indicó la compañía ferroviaria, como consignó el diario The Guardian.

    Poco después, el primer ministro británico, Keir Starmer, se refirió al accidente señalando que “en primer lugar, mis pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente perdió la vida y con quienes resultaron gravemente heridos”.

    Más sobre:Reino UnidoChoqueTrenesInglaterraBedfordMuertoHeridosKeir StarmerMundo

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