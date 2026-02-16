Cordero y Steinert encabezan extensa bilateral en medio de cuestionamientos al futuro subsecretario Jouannet

A partir de las 11.00 horas de este lunes comenzará una de las reuniones bilaterales más anticipadas del traspaso de mando entre las autoridades del Presidente Gabriel Boric y quienes integrarán el gabinete de José Antonio Kast. Se trata del cara a cara entre el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y quien será su sucesora en el cargo, la exfiscal Trinidad Steinert.

Se prevé que la reunión, que se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio de Seguridad, se extienda por cerca de siete horas, pues serán varios los expositores que participen de ella.

Además de Steinert y el ministro, se contempla que tengan espacio para una presentación los subsecretarios de la cartera (Carolina Leitao, de Prevención del Delito, y Rafael Collado, de Seguridad Pública), junto con las futuras autoridades de ambas instancias: Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet, respectivamente.

Se espera, además, que en un bloque del espacio participen altos mandos de Carabineros y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, además de representantes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

En las semanas previas al encuentro, Cordero ha respaldado la nominación de Steinert por parte del presidente electo. “(Ella) tiene un gran perfil, una capacidad de comprensión por las largas trayectorias que tiene, que le va a hacer bien al Ministerio de Seguridad”, dijo hace algunos días.

La coordinación entre ambos es especialmente necesaria en el caso de esta cartera, pues esta debutó recién en 2025 y Cordero es la única persona que la ha encabezado. “Se da la paradoja de que nosotros estamos terminando la instalación y la próxima administración está recibiendo un ministerio ya instalado. Hay algunas cosas de gestión que se están desarrollando y que es conveniente que detalladamente sean informadas a la nueva administración. Por ejemplo, el nuevo modelo de gestión de datos en materia de seguridad”, explicó el ministro la semana pasada.

Aunque serán varios los participantes de la extensa jornada, la atención estará puesta especialmente sobre uno de ellos. Se trata del diputado Jouannet, quien preside Amarillos por Chile y se ha convertido en el más reciente flanco para Kast. Esto, a raíz de sus vínculos con imputados del caso Tragamonedas, a través de sociedades -hoy inactivas- que él conformó, los que han desatado presiones -sobre todo desde el Partido Nacional Libertario- para que su nombramiento no se concrete el 11 de marzo.

Ayer, incluso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al tema. En un punto de prensa, el secretario de Estado planteó: “(Kast) comprometió un alto estándar de probidad y transparencia para su gobierno. Por tanto, entendiendo además que los cuestionamientos vienen del futuro oficialismo, a quien le corresponde contestar es al futuro presidente”. Este mismo emplazamiento fue hecho por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, la semana pasada.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En La Moneda, sin embargo, no hay una postura clara frente al hoy cuestionado parlamentario. El ministro Cordero dijo a T13 que “respecto al diputado (Jouannet), tengo la mejor opinión de él (...). Me parece que es un tema de evaluación de la administración entrante y que es de prudencia que la autoridad vigente no emita opiniones sobre eso”. Ambos se conocieron de cerca a través del trabajo de las comisiones de Seguridad y Defensa de la Cámara.

Jouannet también ha encontrado respaldo en algunos dirigentes de izquierda, como el diputado socialista Raúl Leiva. Él dijo a radio Duna que “llama la atención que desde el propio futuro oficialismo se torpedee una designación. Con Andrés Joaunnet puedo tener muchas diferencias, pero él formaba parte de la comisión de Seguridad Ciudadana, fue un activo partícipe (...)”. Junto con eso, tildó el asunto como “polémica artificial” y enfatizó que los antecedentes que se han dado a conocer ya eran públicos a la hora de designar al parlamentario como subsecretario.

Aunque son los nacional-libertarios -liderados por el diputado Johannes Kaiser- los que más han presionado, el ruido por la continuidad de Jouannet en el gabinete ha llegado a otros sectores de la derecha. Por ejemplo, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla -que fue compañero de bancada en ese partido con el presidente electo entre 2006 y 2018- calificó la situación de Jouannet como “inesperada”. Y agregó: “Conozco al presidente Kast y sé que siempre va a privilegiar la transparencia y la mejor solución”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por su parte, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) aseguró confiar en la decisión que tome Kast respecto a su nombramiento en la subsecretaría. El presidente electo, argumentó el parlamentario, “ha señalado claramente que esta área es estratégica y que exigirá a todas las autoridades que lo representen, una trayectoria personal y profesional sin cuestionamientos éticos, lo que involucra, además, no tener conflictos de intereses, con la justicia, o similares”.

Junto con ello, descartó hacerle un llamado público a Jouannet para que aclare su situación, pues, cree, es el mandatario electo el que debiera hacerlo “en la eventualidad que existiera algún impedimento, ya sea de conflicto de intereses, ético o moral”.

El diputado electo Eduardo Cretton, también militante UDI, sostuvo que “en un gobierno de emergencia todas las autoridades deben ser constantemente evaluadas por el presidente, y es él quien tiene la autoridad para ver quiénes forman parte o no de sus equipos”. Dicho eso, afirmó que no corresponde a los parlamentarios “pautear al presidente”.

Este lunes, además, a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo la bilateral de Educación en dependencias del Mineduc entre el saliente Nicolás Cataldo y la entrante María Paz Arzola. Ambos estarán acompañados de sus subsecretarios: Alejandra Arratia (Educación), Claudia Lagos (Educación Parvularia) y Víctor Orellana (Educación Superior) por el lado de la actual administración, mientras que en el mismo orden de reparticiones estarán Daniel Rodríguez, María Cristina Tupper y Fernanda Valdés como gestión entrante.