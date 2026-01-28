Secretario del FA desdramatiza pugna con el Socialismo Democrático y niega que hayan “planteado una mirada crítica” hacia ellos

En medio del divorcio en el oficialismo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, desdramatizó este miércoles las diferencias entre su colectividad, el Socialismo Democrático y el Partido Comunista.

En diálogo con radio Infinita, negó que desde su sector hubiera reproches a los parlamentarios del Socialismo Democrático por haber aprobado la Ley Naín Retamal, que fue aludida en el fallo del caso Gatica y que causó, según el PS, un congelamiento en las relaciones.

“Nosotros no hemos planteado una mirada crítica de nuestros compañeros de coalición, si uno mira todas las declaraciones que hemos dado desde el partido, desde la directiva, en ningún minuto mencionamos a nuestros compañeros de coalición. Nosotros sí tenemos una mirada crítica de algunos artículos de esa ley, en particular de la legítima defensa privilegiada y la rechazamos en su momento”, sostuvo.

Personeros del Socialismo Democrático. Los timoneles del PS, PPD y PR, Paulina Vodanovic, Jaime Quintana y Leonardo Cubillos.

En esa línea, argumentó que “dentro del campo democrático y de la discusión nos parece que está bien que tengamos diferencias y que podamos discutir por qué una norma de esas características es buena o es mala y que en eso hayan distintas posiciones. Eso no deberíamos dramatizarlo para que sea como algo que nos diferencie o separe aguas al 100%, es una diferencia legítima".

Al ser consultado sobre si deberían retomar las conversaciones en el sector, Couble mencionó que ello “va a ocurrir más allá de hacer un llamado”. Luego, al reconocer que la izquierda tiene el desafío de recuperar identificación en la ciudadanía, acotó que espera que “nos encontremos en ese trabajo”.

Andrés Couble y Constanza Martínez

Respecto de la hipótesis que se ha levantado desde el Socialismo Democrático, sobre que el próximo gobierno de José Antonio Kast tendrá más de una oposición, Couble dijo que eso es posible sobre todo teniendo en cuenta la representación del Partido de la Gente en el Congreso.

Si bien reconoció que “en el actual oficialismo hay tres identidades más o menos claras, la del Socialismo Democrático, la del Frente Amplio y la del Partido Comunista”, la manera en que éstas se articulen dependerá del carácter del gobierno. “Si el gobierno plantea una agenda muy regresiva en derechos o regresivas en libertades democráticas o regresivas tributariamente también, seguro que nos vamos a encontrar en formas y en oposiciones similares”, explicó.

También dijo desconocer que parlamentarios del Socialismo Democrático busquen pactar con la derecha el acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, excluyendo de ello al PC y al FA. “No me consta que ninguna de esas conversaciones haya existido, me parecería muy raro por las posiciones que hemos tenido y que ha tenido el Socialismo Democrático”, dijo.