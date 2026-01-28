SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Secretario del FA desdramatiza pugna con el Socialismo Democrático y niega que hayan “planteado una mirada crítica” hacia ellos

    “Dentro del campo democrático y de la discusión nos parece que está bien que tengamos diferencias y que podamos discutir por qué una norma de esas características es buena o es mala y que en eso hayan distintas posiciones", dijo en alusión a las discrepancias en el oficialismo sobre la Ley Naín Retamal.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El secretario general del FA Andrés Couble MARIO TELLEZ

    En medio del divorcio en el oficialismo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, desdramatizó este miércoles las diferencias entre su colectividad, el Socialismo Democrático y el Partido Comunista.

    En diálogo con radio Infinita, negó que desde su sector hubiera reproches a los parlamentarios del Socialismo Democrático por haber aprobado la Ley Naín Retamal, que fue aludida en el fallo del caso Gatica y que causó, según el PS, un congelamiento en las relaciones.

    Nosotros no hemos planteado una mirada crítica de nuestros compañeros de coalición, si uno mira todas las declaraciones que hemos dado desde el partido, desde la directiva, en ningún minuto mencionamos a nuestros compañeros de coalición. Nosotros sí tenemos una mirada crítica de algunos artículos de esa ley, en particular de la legítima defensa privilegiada y la rechazamos en su momento”, sostuvo.

    Personeros del Socialismo Democrático. Los timoneles del PS, PPD y PR, Paulina Vodanovic, Jaime Quintana y Leonardo Cubillos.

    En esa línea, argumentó que “dentro del campo democrático y de la discusión nos parece que está bien que tengamos diferencias y que podamos discutir por qué una norma de esas características es buena o es mala y que en eso hayan distintas posiciones. Eso no deberíamos dramatizarlo para que sea como algo que nos diferencie o separe aguas al 100%, es una diferencia legítima".

    Al ser consultado sobre si deberían retomar las conversaciones en el sector, Couble mencionó que ello “va a ocurrir más allá de hacer un llamado”. Luego, al reconocer que la izquierda tiene el desafío de recuperar identificación en la ciudadanía, acotó que espera que “nos encontremos en ese trabajo”.

    Andrés Couble y Constanza Martínez

    Respecto de la hipótesis que se ha levantado desde el Socialismo Democrático, sobre que el próximo gobierno de José Antonio Kast tendrá más de una oposición, Couble dijo que eso es posible sobre todo teniendo en cuenta la representación del Partido de la Gente en el Congreso.

    Si bien reconoció que “en el actual oficialismo hay tres identidades más o menos claras, la del Socialismo Democrático, la del Frente Amplio y la del Partido Comunista”, la manera en que éstas se articulen dependerá del carácter del gobierno. “Si el gobierno plantea una agenda muy regresiva en derechos o regresivas en libertades democráticas o regresivas tributariamente también, seguro que nos vamos a encontrar en formas y en oposiciones similares”, explicó.

    También dijo desconocer que parlamentarios del Socialismo Democrático busquen pactar con la derecha el acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, excluyendo de ello al PC y al FA. “No me consta que ninguna de esas conversaciones haya existido, me parecería muy raro por las posiciones que hemos tenido y que ha tenido el Socialismo Democrático”, dijo.

    Más sobre:Andrés CoubleFrente AmplioSocialismo DemocráticoPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Lo más leído

    1.
    Pese a cambios en su agenda: Kast visitará El Salvador este jueves y se reunirá con Bukele

    Pese a cambios en su agenda: Kast visitará El Salvador este jueves y se reunirá con Bukele

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025
    Negocios

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”
    Tendencias

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre
    El Deportivo

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre

    “Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados

    PSG, Barcelona, Inter y Manchester City se juegan la clasificación: las claves del supermiércoles de la Champions League

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”
    Cultura y entretención

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis
    Mundo

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó