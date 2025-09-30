SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Creemos en los acuerdos” y “valió la pena esperar”: diputados valoran aprobación de reformas electorales

La autora de la moción original, la diputada Joanna Pérez, valoró el acuerdo con el Ejecutivo, aunque llamó a "nunca más estar legislando a última hora". Desde el PS, UDI y RN, relevaron el despacho a ley.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Este lunes, la Cámara de Diputados aprobó y despachó dos importantes reformas en materia electoral: la que establece una multa por no sufragar y la que aumenta los requisitos para que los extranjeros en el país puedan participar en los comicios, lo que generó la valoración de los legisladores.

El primer proyecto de ley que establece multas por no asistir a votar fue aprobado con 127 respaldos, 7 rechazos y 11 abstenciones.

Así, la iniciativa que nació como moción parlamentaria, contó con una indicación del gobierno, la que fija sanciones que van de las 0,5 a las 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir de $34.632 a $103.897, si se calcula en base a la UTM de septiembre de 2025.

En otra votación de la reforma electoral se aprobó el proyecto que eleva los requisitos para que los extranjeros puedan participar de los procesos eleccionarios nacionales.

La iniciativa fue respaldada por 142 votos a favor y cuatro abstenciones, e implica un aumento en el periodo de avecinamiento ininterrumpidos de cinco a 10 años en el país para las personas de origen extranjero. También establece que no podrán registrar salidas superiores a los 90 días en un periodo de 12 meses, durante el tiempo de avecindamiento.

Esta reforma comenzará a regir en 2026 y no será aplicada para las elecciones programadas para el 16 de noviembre próximo.

Con todo, luego de la aprobación de los proyectos, los diputados de diferentes sectores se mostraron conformes con su despacho a ley.

La autora de la moción que inició la reforma electoral, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez afirmó que “hoy hemos aprendido una lección desde el Congreso, que nunca más podemos estar legislando a última hora, que nunca más un 30 % decida por un 70 % y no reforcemos la democracia oportunamente”.

“No da lo mismo llegar a último minuto con un proyecto (y) si bien hubo una amplia mayoría, también hubo una imposición por parte del gobierno y lo aceptamos, porque creemos en los acuerdos, creemos en las mayorías y hoy día se reflejaron. Lo valoramos, pero creo que en futuros gobiernos debe aprenderse esta lección (...)“, añadió Pérez.

La autora de la moción agregó que “nosotros como oposiciones distintas hemos estado de acuerdo y sin duda que hay que mejorar nuestra migración, pero no solamente en lo que respecta a la ciudadanía. Una migración ordenada, regular y segura es mucho más integral que si tienen o no tienen derecho a un voto. Así que valoramos esto, valoramos el liderazgo que tuvo la ministra de Segpres, Macarena Lobos, porque sí, con ella pudimos dialogar, porque sí pudimos llegar a acuerdos, a un entendimiento, quizás tardío, pero valioso finalmente”.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), señaló que “la verdad que estamos bastante felices. Nobleza obliga, tiene sentido todas las tratativas que tuvimos con la ministra (Segpres) Macarena Lobos, las que hoy día dieron resultados. Valió la pena esperar hasta el día de hoy para haber conseguido un buen acuerdo”.

“No existe mejor política que la política en base a los acuerdos y eso es lo que hemos conseguido el día de hoy. Eso es lo que hemos podido ver en una votación tremenda que efectivamente lo que hace es darle vida, hacer verbo a esa Constitución que nos mandataba a tener una ley como la que sacamos el día de hoy”, agregó Castro.

“Sin duda hoy día nos vamos más tranquilos de que los chilenos y la gran mayoría de las personas van a ser aquellos que eligen un Presidente, diputados, senadores y, por lo tanto, esas autoridades electas en la próxima elección y las que vendrán, tendrán un respaldo aún mayor que la que tienen hoy día estas autoridades (...)“, agregó el legislador, quien extendió sus agradecimientos a la diputada Joanna Pérez.

El diputado socialista Marcos Ilabaca, sostuvo que “soy de aquellos que creen que efectivamente el acuerdo suscrito por el gobierno en el Senado da cuenta que los requerimientos que siempre hicimos desde la Cámara, en orden de establecer una multa, acorde a la realidad de nuestro país y segundo a establecer un límite mayor para que los extranjeros puedan participar en elecciones nacionales. Hoy se cumple ese objetivo".

A su vez, el diputado Diego Schalper (RN), complementó que “este proyecto salió adelante gracias al ímpetu de su autora Joanna Pérez y también del presidente de la Cámara de Diputados y le podemos decir a los chilenos que hay voto obligatorio en Chile y que a días de las elecciones al menos tenemos la sentencia de las normas”.

“Chile estaba entrando en una deriva muy complicada donde sus normas electorales se cuestionaban. Para los chilenos y chilenas en su casa Chile tiene voto obligatorio con multa que es lo que teníamos que poder ofrecerle a Chile a estas alturas”, sumó Schalper.

Desde la UDI, el presidente de la colectividad, el diputado Guillermo Ramírez, señaló que “hoy es un gran día para la democracia, hoy hemos votado a favor en la Cámara y se ha despachado a ley con una gran mayoría, el proyecto que sanciona con multas a las personas que no voten”:

“Desde ahora la participación en cada una de las elecciones en Chile va a ser muy alta. Todos seremos responsables de nuestro destino, todos seremos responsables de las autoridades que nos gobiernen”, complementó Ramírez.

“Además hoy se cumple un mandado constitucional que hasta ahora estaba incumplido y que la clase política estaba al debe en establecer una sanción para aquellos que no votaran, y además, hoy se corrigió un problema que en mi opinión es muy grave: en el primer trámite constitucional el gobierno había incumplido un acuerdo, algo inédito en la democracia chilena desde el retorno a la democracia”, aseguró.

Más sobre:Reforma electoralCámaraDiputadosMulta por no votarVoto extranjeroElecciones 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

La sombra del ministro Roberto Contreras enreda aprobación de los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Toma de Quilpué: gobierno inicia proceso de desalojo de ocupantes en terreno de familia Correa

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

3.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

4.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos
Chile

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

“Creemos en los acuerdos” y “valió la pena esperar”: diputados valoran aprobación de reformas electorales

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

Repasa el triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita en el Mundial Sub 20 y la goleada de EE.UU. sobre Nueva Caledonia

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición